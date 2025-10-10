English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Howrah Station হাওড়া স্টেশনে জন্ম নিল শিশু! কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মেই....

Howrah Station: মা ও শিশু ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে। দু;জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 10, 2025, 08:17 PM IST
Howrah Station হাওড়া স্টেশনে জন্ম নিল শিশু! কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মেই....

অয়ন ঘোষাল: 'জন্মিলে মরিতে হবে'। কিন্তু কে কখন কোথায় জন্মাবে? কখনই-বা মৃত্যু আসবে? তা কেউ বলতে পাবে! এই যেমন হাওড়া স্টেশনের ভিড়েঠাসা প্ল্য়াটফর্মে জন্ম নিল এক শিশু। বৃহস্পতিবার বিকেলে। মা ও শিশু ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে। দু;জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Digha Viral Video: বাবা-মা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে, খুদে ভাইবোন বেরিয়ে নেমে গেল উত্তাল সমুদ্রে! দীঘা তোলপাড়...

ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। হাওড়া স্টেশনের  ১২ নম্বর প্লাটফর্মে তখন যাত্রীদের ভিড়। কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন  সুমিত্রা বাসিলও।  সঙ্গে ছোট মেয়ে। গন্তব্য ছিল, পূর্ব বর্ধমানের অন্ডাল। কিন্তু হঠাত্‍-ই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে পড়েন সুমিত্রা।  তাঁকে দেখে ছুটে আসেন কর্তব্যরত  আরপিএফ জওয়ান এবং রেলকর্মীরা।

প্ল্যাটফর্মেই ওই মহিলাকে ঘিরে ফেলেন আরপিএফের মহিলা কর্মীরা। চারিদিকে কাপড় দিয়ে দেওয়া তৈরি করে ফেলেন তাঁরা।  ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন সুমিত্রা। এরপর দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে মা ও সদ্যোজাতকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে।  এমার্জেন্সিতে নাড়ি কেটে শিশুকে মায়ের শরীর থেকে আলাদা করেন চিকিত্‍সকরা। চিকিৎসক ইউ কে ঘোষের  মেন্টারনিটি ওয়ার্ডে ভর্তি দু'জনেই। 

আরও পড়ুন:  Fire in Bankura: মশা তাড়াতে গিয়ে একী কাণ্ড! নিমেষে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি, কোনওমতে....

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
HowrahHowrah stationNew born
পরবর্তী
খবর

Digha Viral Video: বাবা-মা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে, খুদে ভাইবোন বেরিয়ে নেমে গেল উত্তাল সমুদ্রে! দীঘা তোলপাড়...
.

পরবর্তী খবর

Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! জারি সতর্কতা! ধেয়ে আসছে ঝড়জল...