Howrah Station হাওড়া স্টেশনে জন্ম নিল শিশু! কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মেই....

Howrah Station হাওড়া স্টেশনে জন্ম নিল শিশু! কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মেই....
Howrah Station: মা ও শিশু ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে। দু;জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ।
অয়ন ঘোষাল: 'জন্মিলে মরিতে হবে'। কিন্তু কে কখন কোথায় জন্মাবে? কখনই-বা মৃত্যু আসবে? তা কেউ বলতে পাবে! এই যেমন হাওড়া স্টেশনের ভিড়েঠাসা প্ল্য়াটফর্মে জন্ম নিল এক শিশু। বৃহস্পতিবার বিকেলে। মা ও শিশু ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে। দু;জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ।
ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। হাওড়া স্টেশনের ১২ নম্বর প্লাটফর্মে তখন যাত্রীদের ভিড়। কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন সুমিত্রা বাসিলও। সঙ্গে ছোট মেয়ে। গন্তব্য ছিল, পূর্ব বর্ধমানের অন্ডাল। কিন্তু হঠাত্-ই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে পড়েন সুমিত্রা। তাঁকে দেখে ছুটে আসেন কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ান এবং রেলকর্মীরা।
প্ল্যাটফর্মেই ওই মহিলাকে ঘিরে ফেলেন আরপিএফের মহিলা কর্মীরা। চারিদিকে কাপড় দিয়ে দেওয়া তৈরি করে ফেলেন তাঁরা। ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন সুমিত্রা। এরপর দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে মা ও সদ্যোজাতকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। এমার্জেন্সিতে নাড়ি কেটে শিশুকে মায়ের শরীর থেকে আলাদা করেন চিকিত্সকরা। চিকিৎসক ইউ কে ঘোষের মেন্টারনিটি ওয়ার্ডে ভর্তি দু'জনেই।
