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অদৃষ্টের লিখন! আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে আসার পথে মৃত্যু মহিলার

Burdwan Accident: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:05 PM IST
অদৃষ্টের লিখন! আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে আসার পথে মৃত্যু মহিলার
Image Credit: মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বলি মহিলা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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