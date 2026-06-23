/অদৃষ্টের লিখন! আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে আসার পথে মৃত্যু মহিলার

অরূপ লাহা: ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়! আত্মীয়ের শেষকৃত্যে এসে ফিরলেন নিহর দেহ হয়ে। পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মৃত্যু হল মহিলার। এলাকা শোকের ছায়া।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মিনা ঘোষ। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার দেউলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। এক আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পূর্ব বর্ধমান গলসির ঘোষকামালপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন মিনা। কবে? আজ, মঙ্গলবার।
প্রথমে নৌকায় দমোদর নদ পেরিয়ে পূর বর্ধমানের শিল্লাঘাটে পৌঁছন ওই মহিলা। সেখান থেকে বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন ঘোষকামালপুরে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গলসির ডুমুর গ্রামের বাইকে থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান মিনা। এরপর আদড়াহাটী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে, কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্য়ুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। পরপর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। শোকস্তব্ধ গলসির ঘোষকামালপুর এবং বাঁকুড়ার দেউলপাড়া গ্রাম।
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