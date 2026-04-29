English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত্যু মহিলার: কোন্নগরে হাহাকার

West Bengal Assembly Election 2026:  দ্বিতীয় দফায় দ্বিতীয় মৃত্যু। হাওড়ায় উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে প্রাণ গিয়েছে বৃদ্ধের।  অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।    

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 29, 2026, 11:26 PM IST
ভোট লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই স্ট্রোক! দ্বিতীয় দফায় ভোট দিতে গিয়ে আরও একজনের মৃত্যু।  এবার হুগলির কোন্নগরে।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জ্যোতিরানী দাস। কোন্নগর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ পার্ক এলাকায় মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে থাকতেন তিনি। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোট হল হুগলিতে। বিকেলে চারটে নাগাদ বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুলে ভোট দিতে যান জ্যোতিরানী। লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাত্‍ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ষাটোর্ধ্ব ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। মৃতদেহ এখন উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত হবে। পুলিস সূত্রে খবর, সেরিব্রাল স্টোক বলে অনুমান চিকিত্‍সকদের।

এদিকে হাওড়ায় উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।   জানা গিয়েছে, মৃতের নাম  পূর্ণচন্দ্র দোলুই। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোট হচ্ছে হাওড়ায়। উদয়নারায়ণপুরের খোসালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের  বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিতে যান একাশির বছরের ওই বৃদ্ধ। বাবাকে সঙ্গে গিয়েছিলেন ছেলেও। কিন্তু ছেলেকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কোনওমতে একাই বুথের ভিতরে ঢোকেন পূর্ণচন্দ্র। ভোটও দেন কোনওমতে। কিন্তু বুথ বেরোতে দেরি হচ্ছিল। ঠিক তখনই তাঁকে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা ধাক্কা মেরে মাটিকে ফেলে দেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ ভোটারের। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Voter Deathhooghly
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

