Malda Shocker: সপ্তমীর সকালে মায়ের হাতেই খুন দুই সন্তান! শেষে ওই গৃহবধূ নিজেও... ভয়ংকরকাণ্ড...

Malda Shocker: সপ্তমীর সকালে মায়ের হাতেই খুন দুই সন্তান! শেষে ওই গৃহবধূ নিজেও... ভয়ংকরকাণ্ড...
Malda Shocker: মৃতের শ্বশুর তরুণ হালদার জানান, 'নাতিকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে ছেলে এবং বৌমার সঙ্গে রাতে ঝামেলা হয়েছিল। বউমা নাতিকে ছেলের সঙ্গে পাঠাবে না। এই ঝামেলা'।
রণজয় সিংহ: পুজোর আনন্দে নিমেষে বদলে গেল বিষাদে! মহাসপ্তমীর সকালে ছেলে ও মেয়ে খুন করে আত্মঘাতী গৃহবধূ! বাড়িতে মিলল তিনজনেকর দেহ। চাঞ্চল্য় মালদহের মঙ্গলবাড়ির এলাকায়।
আরও পড়ুন: Durga Puja Weather: নবমীতে ফের নিম্নচাপ! চলে এল পুজোয় আবহাওয়ার বড় আপডেট...
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম রুপালী হালদার। ছেলের অয়নের বয়স সাত বছর, আর মেয়ের ছয় মাস। স্বামী অসিত ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে থাকতেন তিনি। তিন-চার মাস আগে মঙ্গলবাড়ি এলাকার বাচামারি গভর্মেন্ট কলোনির নিচু পাড়ায় থাকতে শুরু করেছিলেন ওই দম্পতি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না একেবারেই ছিল না। ঝামেলা লেগেই থাকত।
গতকাল, রবিবার ষষ্ঠীর রাতে ছেলেকে নিয়ে নাকি ঠাকুর দেখতে যেতে চেয়েছিলেন রূপালির স্বামী! কিন্তু আপত্তি করেন ওই গৃহবধূ। এই নিয়েই গন্ডগোলের সূত্রপাত্র। এরপর রাতে দুই সন্তানকে নিয়ে নিজে ঘরে শুয়ে পড়েন রূপালী। স্বামী অন্য জায়গায় ঘুমিয়েছিলেন। এরপর আজ, সোমবার সকালে ওই গৃহবধূর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় বাড়ির লোকেদেরই। দরজার ভেঙে দেখা যায়, ঘাটের পর পরে রয়েছে দুই সন্তানের নিথর দেহ। আর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছেন তাদের মা।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালদা থানার পুলিস। তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। আটক করা হয়েছে মৃতের স্বামীকে। মৃতের শ্বশুর তরুণ হালদার জানান, 'নাতিকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে ছেলে এবং বৌমার সঙ্গে রাতে ঝামেলা হয়েছিল। বউমা নাতিকে ছেলের সঙ্গে পাঠাবে না। এই ঝামেলা'।
আরও পড়ুন: Saptami Nabapatrika: মহাসপ্তমীর সকালে দিকে-দিকে নবপত্রিকা স্নান! প্রকৃতি-আরাধনার মধ্যে দিয়ে শুরু মাতৃবন্দনা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)