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পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাজেটে ডবল ধামাকা, রাজ্যের বাইরে থাকলেও পাবেন এই সুবিধা

West Bengal Budget 2026: কৃষকদের বাড়তি সহায়তা দিতে প্রতি কৃষক পরিবারের পিছু বছরে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:32 PM IST
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাজেটে ডবল ধামাকা, রাজ্যের বাইরে থাকলেও পাবেন এই সুবিধা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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