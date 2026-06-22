/পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাজেটে ডবল ধামাকা, রাজ্যের বাইরে থাকলেও পাবেন এই সুবিধা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিযায়ী শ্রমিক এই রাজ্যের একটি বড় সমস্যা। কাজ না পেয়ে দক্ষিণভারত-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছেন লাখ লাখ যুবক। সেখানে তারা চিকিত্সা, থাকা খাওয়া-সহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের জন্য এবার বাজেটে বড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হবে। তাঁদের ‘এক দেশ এক রেশন কার্ড’ প্রকল্পেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর ফলে তাঁরা ভর্তুকি প্রাপ্ত দামে খাদ্যশস্য পাবেন। আমাদের সরকার রাজ্যের অভিবাসী-প্রবণ এলাকায় বাস করা মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নেবে।
কাজের ধরন বদলে গিয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে। এদের জন্য তৈরি হচ্ছে ওয়েলফেয়ার বোর্ড। এই বোর্ড গিগ ওয়ার্কারদের জন্য নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়িত করবে। এছাড়াও গিগ ওয়ার্কারদের বিনামূল্যে পানীয় জল ও মোবাইল চার্জের সুবিধা দেওয়া হবে।
পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি, চাষের খরচ কমাতে ও চাষিদের আয় বাড়াতে সরকার কৃষি সেচের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সরকারি নলকূপ পাম্পে ব্যবহৃত বিদ্যুতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচের উপর ২ টাকা হিসাবে ভর্তুকি দেবে সরকার।
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকির জন্য কৃষকরা বিভিন্ন সংকটের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। ২০১৮ সাল থেকে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ডিং-এ পিএম কিষান নামে একটি সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম চালু আছে। এই স্কিমে যোগ্য কৃষকরা তাঁদের কৃষির প্রয়োজনে তিনটি সমান কিস্তিতে বছরে ৬,০০০ টাকা পান। কৃষির জন্য কৃষকদের বাড়তি সহায়তা দিতে প্রতি কৃষক পরিবারের পিছু বছরে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা। কৃষকদের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনা রাজ্যে চালু হয়েছে, যে ২০২৬-এর খারিফ মরশুম থেকে বর্তমান বছরের সকল ফসলের (১৬টি ফসল) জন্য এই সুবিধা পাওয়া যাবে।
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