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২০০০ টাকা দিলেই হাতে গরম নতুন আধার কার্ড! মোবাইল মেরামতির আড়ালে রমরমা ব্যবসার পর্দাফাঁস

Aadhaar card business: মাথাপিছু ২০০০ টাকা। মোবাইল মেরামতের পাশাপাশি সন্তোষ পাল নতুন আধার কার্ড তৈরি এবং আধার কার্ড সংশোধনের কাজও করতেন চ়ড়া টাকার বিনিময়ে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:11 PM IST
২০০০ টাকা দিলেই হাতে গরম নতুন আধার কার্ড! মোবাইল মেরামতির আড়ালে রমরমা ব্যবসার পর্দাফাঁস
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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