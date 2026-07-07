/২০০০ টাকা দিলেই হাতে গরম নতুন আধার কার্ড! মোবাইল মেরামতির আড়ালে রমরমা ব্যবসার পর্দাফাঁস

পার্থ চৌধুরী: নগদ দু হাজার টাকা দিলেই হাতে গরম আধার কার্ড! এই অভিযোগে উত্তপ্ত হল পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা। নতুন আধার কার্ড করাতে লাগে ২ হাজার। সংশোধন করতে নাকি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা গুনতে হয়। এভাবে আধার কার্ড করানোর জন্য চড়া মূল্য দিতে হত মোবাইল মেরামতির দোকানদারের কাছে।
এই অভিযোগে মঙ্গলবার দোকান মালিককে ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পায় পুলিশ। এরপর গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ দোকান মালিক সন্তোষ পালকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। গুসকরা শহরের লাইনপাড় এলাকায় রয়েছে সন্তোষ পালের মোবাইল মেরামতির দোকান।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মোবাইল মেরামতের পাশাপাশি সন্তোষ পাল নতুন আধার কার্ড তৈরি এবং আধার কার্ড সংশোধনের কাজ করতেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নতুন আধার কার্ডের জন্য মাথাপিছু ২০০০ টাকা করে ফি নিতেন ওই দোকান মালিক। সংশোধনের জন্য ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা দিতে হত। জানা গিয়েছে ঘটনার সূত্রপাত এদিন।
এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর নতুন আধার কার্ডের জন্য দোকানে আসে। সন্তোষ নতুন আধার কার্ড তৈরির জন্য ২০০০ টাকা দাবি করলে ওই ব্যক্তি এলাকার স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে ঘটনাটি জানান। তাঁরা দোকানে গিয়ে সন্তোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই দোকানের সামনে মানুষজন ভিড় করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। পরে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দোকান মালিক সন্তোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়।
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