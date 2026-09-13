/আধারে বয়স ১০৬, গত ১৪ বছর চরম হেনস্থার শিকার, তরুণ স্বামীকে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন গৃহবধূ

চম্পক দত্ত: স্বামীর বয়স ৪৫। স্ত্রীর বয়স ১০৬। নথির গোলমালে ঘোর বিপাকে বিপাকে স্বামী-স্ত্রী। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত স্ত্রী। বর্তমানে সরকারি খাতায় 'মৃতপ্রায়' গৃহবধূ দিব্যি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন। কারণ আসলে তাঁর বয়স ৩৫। আধার কার্ডে বয়সের ত্রুটির কারণে, হন্যে হয়ে প্রশাসনের দপ্তরে দপ্তরে ঘুরছে চন্দ্রকোনার কৃষ্ণা পাল ও তার স্বামী অষ্টম পাল।
এমনই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিঙাল গ্রামে। প্রায় ১৪ বছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে দম্পতি। তবে এবার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।
আধার কার্ডে কৃষ্ণা দেবীর বয়সে এখন ১০৬ বছর। জন্ম তারিখ ১৯২০ সাল। সেই কারণে কোনও সরকারি সুযোগসুবিধার আবেদন করতে পারছে না কৃষ্ণাদেবী। স্বামী অষ্টম পাল পেশায় সাইকেল রিপিয়ারিং মিস্ত্রি। গত ১৪ বছর ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আধার সেন্টার ও ব্লক অফিস মহকুমা অফিসে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি।
রবিবার সকালে মনোহরপুরে চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলইকে বিষয়টি বলেন। বিধায়ক সমস্ত বিষয়টি শুনে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এই দম্পতির আশা ১৪ বছরের সমস্যা নতুন সরকারের আমলে হয়তো সমাধান হতে পারে।
গৃহবধূর স্বামী অষ্টম পাল বলেন, সরকারি সব প্রকল্প থেকে আমরা বঞ্চিত। কারণ স্ত্রীর আধার কার্ডে জন্ম সাল দেখাচ্ছে ১৯২০। ফলে বয়স হয়ে যাচ্ছে ১০৬ বছর। অধিকাংশ জায়গায় বলা হচ্ছে ১০৬ বছর পর্যন্ত মানুষ বাঁচে না।
অন্যদিকে, কৃষ্ণা দেবীর বক্তব্য, তৃণমূল আমলে কিছু পাইনি। এখন বিজেপির সময়ে যখন সরকারি সুবিধার কথা বলছি তখন বলছে এসডিও-র সই চাই। বিধায়কের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি বলেছেন এসডিও সাহেবের কাছে মেল করে সবকিছু পাঠাচ্ছি। আশাকরি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বহু আধার সেন্টারে ঘুরেছি। কোনও কাজ হয়নি। সবাই বলেছে, আধার সংশোধন করতে গেলে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট চাই বা জন্ম সার্টিফিকেট চাই। ওই দুটো নথিই আমাদের নেই। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ আমরা। এখন মৃত বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে। রেশন তুলে গেলে বলছে সংশোধন না করলে রেশন বন্ধ হয়ে যাবে।
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