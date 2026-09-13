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আধারে বয়স ১০৬, গত ১৪ বছর চরম হেনস্থার শিকার, তরুণ স্বামীকে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন গৃহবধূ

Aadhaar Problem: বিবার সকালে মনোহরপুরে চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলইকে বিষয়টি বলেন। বিধায়ক সমস্ত বিষয়টি শুনে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:39 PM IST
আধারে বয়স ১০৬, গত ১৪ বছর চরম হেনস্থার শিকার, তরুণ স্বামীকে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন গৃহবধূ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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