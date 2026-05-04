West Bengal Assembly Election Result 2026: ভোটের আগে ভাইরাল ভিডিয়োতে তছনছ ইমেজ, নওদা ও রেজিনগরে জয়ী হুমায়ুন কবীর

West Bengal Assembly Election Result 2026: ভোটের আগে ভাইরাল ভিডিয়োতে তছনছ ইমেজ, নওদা ও রেজিনগরে জয়ী হুমায়ুন কবীর
Humayun Kabir: ভোটের আগে বাবরি মুর্শিদাবাদে মসজিদের শিলান্যাস করে ও নতুন দল তৈরি করে রাজ্যবাসীকে চমকে দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দল তৈরি করার পর থেকেই একের পর এক ধাক্কা। তাঁর সব ঘোষণা প্রায় ভেস্তে যাওয়া, একের পর এক প্রার্থীর দল ছেড়ে চলে যাওয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভিডিয়ো কোনও কিছুই বড় হয়ে দেখা দিল না। ২০২৬ এর জনাদেশে নওদা ও রেজিনগর দুটি আসনেই জয়ী আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীর।
নওদায় ৯ রাউন্ড শেষে হুমায়ুন করীর এগিয়ে ছিলেন ১১,৮২৮ ভোটে। অন্যদিকে, রেজিনগরে ৬ রাউন্ড গণনার শেষে ৩২,৭৩৮ ভোটে এগিয়ে ছিলেন হুমায়ুন। শেষপর্যন্ত ওই ২ কেন্দ্রেই জয়ী আম জনতা উন্নয়ণ পার্টি প্রধান।
ভোটের আগে বাবরি মুর্শিদাবাদে মসজিদের শিলান্যাস করে ও নতুন দল তৈরি করে রাজ্যবাসীকে চমকে দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করে। দল বদলের ইতিহাস রয়েছে হুমায়ুনের কেরিয়ারে। একসময় অধীর চৌধুরীর ছায়াসঙ্গী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১১ সালের ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে রেজিনগর থেকে লড়ে বিধায়ক হয়েছিলেন হুমায়ুন। তার পরেই তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। তার পরেই রেজিনগর থেকে উপনির্বাচনে তিনি হেরে যান। ২০১৬ সালে রেজিনগর থেকে নির্দল হিসেবে লড়ে হেরেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীর কাছে। ২০২৪ সালের নিরিখে রেজিনগরে তৃণমূল এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালের নিরিখে রেজিনগরে তৃণমূল এগিয়ে ছিল ৪২,১২৮ ভোটে। সেখানেই ধাক্কা দিতে চলেছেন হুমায়ুন।
নতুন দল গঠন করার পর বারবারই হুমায়ুন যা বলে আসছিলেন তা হল বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোনও ভবিষ্যত নেই। একের পর এক দুর্নীতির ফলে আমজনতা তৃণমূলের উপরে বীতশ্রদ্ধ। তার ফল ভোটে ফলবে। সেই ফল স্পষ্ট আজকের ফলে। এখন তিনি ২ কেন্দ্রে জয়ী। এখন কী করবেন হুমায়ুন। সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগেই রবিবার এক অদ্ভূত মন্তব্য করেছেন হুমায়ুন কবীর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলছেন হুমায়ুন কবীর কি তৃণমূলে ফেরার একটা জল্পনা ভাসিয়ে দিলেন? এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে রবিবার সংবাদমাধ্য়মে হুমায়ুন কবীর বলেন, ওদের ডাকে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। আমার কাছে আসতে হবে। আমার কাছে আসবে, এসে হাঁটু গেড়ে বলবে ভুল করেছি, ক্ষমা করতে হবে। তখন ভাবব।
এখানেই থেমে থাকেননি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা। তিনি বলেন, কে ওরা? ওরা ডাকবে আর আমি চলে যাব? হুমায়ুন কবীর কি অত কমজোরি লোক আছে যে ডাকবে আর আমি চলে যাব? এসে হাঁটু গাড়তে হবে। বলতে হবে, যা করেছি ভুল করেছি,মানুষকে অহংকার দেখিয়ে ভুল করেছি, তোলবাজি করে ভুল করেছি, চাকরি বিক্রি করে ভুল করেছি,আগামী দিনে আর দুর্নীতির ধারেকাছে থাকবে না। এরকম হলে ভাবব।
