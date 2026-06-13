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Abhishek Banerjee: একই ফোন নম্বরে একাধিক নামের অ্যাকাউন্ট! অভিষেকের সুপারিশে কীভাবে চলত আমফানের ২৫০ কোটির খেলা? ফাঁস করলেন ববি

Amphan Cyclone Relief Scam: এবার ২৫০ কোটির দুর্নীতিতে কাঠগড়ায় খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক নম্বরে একাধিক নাম, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আমফানের টাকা লুঠের অভিযোগে বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববি। অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে ইডির কাছেও। বিজেপি নেতার দাবি, টাকার রেকমেন্ডেশনে স্পষ্ট রয়েছে অভিষেকের নাম!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 13, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:01 PM IST
Abhishek Banerjee: একই ফোন নম্বরে একাধিক নামের অ্যাকাউন্ট! অভিষেকের সুপারিশে কীভাবে চলত আমফানের ২৫০ কোটির খেলা? ফাঁস করলেন ববি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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