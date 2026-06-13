/Abhishek Banerjee: একই ফোন নম্বরে একাধিক নামের অ্যাকাউন্ট! অভিষেকের সুপারিশে কীভাবে চলত আমফানের ২৫০ কোটির খেলা? ফাঁস করলেন ববি

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতির পর এবার নতুন করে চর্চায় 'আমফান'-এর ত্রাণ দুর্নীতি। আমফান পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর বাড়ি মেরামতের জন্য কেন্দ্রের পাঠানো টাকা নিয়ে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার বিশাল কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল। আর এই দুর্নীতির তির সরাসরি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। এই ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। এই একই অভিযোগ ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর কাছেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।
বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববির অভিযোগ, আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি সরানোর জন্য কেন্দ্র যে বিপুল আর্থিক সহায়তা পাঠিয়েছিল, তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। বদলে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত জালিয়াতির চক্র। তদন্তের দাবিতে ববি জানিয়েছেন, সরকারি নথিতে দেখা গেছে একই নামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে কিংবা একই ফোন নম্বর ব্যবহার করে আলাদা আলাদা নামে ত্রাণের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি একই পরিবারের একাধিক সদস্যের অ্যাকাউন্টে নিয়ম ভেঙে ঢোকানো হয়েছে সরকারি অনুদান। সবচেয়ে বিস্ফোরক দাবি হল, এই ত্রাণের টাকা বিলির পেছনে যে রেকমেন্ডেশন বা সুপারিশপত্র ছিল, সেখানে স্পষ্টাক্ষরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।
বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ দাস ববি দাবি করেন, এই বিপুল পরিমাণ আড়াইশো কোটির কেলেঙ্কারির সত্যতা সামনে আনতে অবিলম্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' (SIT) গঠন করা হোক এবং পুরো লজিস্টিকস ও ব্যাংক ট্রানজাকশনের একটি নিরপেক্ষ 'ফরেন্সিক অডিট' করানো হোক।
সম্প্রতি কিছু বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে চর্চায় থাকার পর, এবার সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই আর্থিক দুর্নীতির মামলা ঠুকে দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিলেন এই বিজেপি নেতা। এখন দেখার, ইডি এবং রাজ্য পুলিস এই গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী দিনে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
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