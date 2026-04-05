  Abhishek Banerjee: লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের হয়রানি করেছে তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দিন

Abhishek Banerjee: 'লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের হয়রানি করেছে তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দিন'

Abhishek Banerjee: এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করেছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 5, 2026, 05:59 PM IST
Abhishek Banerjee: 'লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের হয়রানি করেছে তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দিন'
-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অরূপ লাহা: নোটবন্দি বা লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের কষ্ট দিয়েছে, তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দেবার আহ্বান জানালেন অভিষেক ব্যানার্জী। রবিবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমানের রায়না বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মন্দিরা দলুইয়ের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার রায়নার শ্যামসুন্দর কলেজ মাঠে আয়োজিত এই সভায় জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন বিধানসভার প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে একাধিক বার তোপ দাগেন। তিনি অভিযোগ করেন, সিপিএমের “মার্কামারা গুণ্ডারা” দল বদলে রায়নায় সন্ত্রাস ফেরানোর চেষ্টা করছে। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী সুভাস পাত্রকে নিশানা করে বলেন, “ওনাকে এলাকায় কেউ চেনেই না।”

এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, যারা মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের ভোট দেওয়া মানে সিপিএমের হাত শক্ত করা। ধর্ম নয়, কর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করার আহ্বান জানান তিনি।

বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন,বিজেপিকে ল্যাজে গোবরে করে ছাড়ব। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকবিরোধী নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গোবিন্দভোগ চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এলে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, গত পাঁচ বছরে গরিব মানুষের বাড়ির জন্য কেন্দ্র টাকা দিয়েছে প্রমাণ করতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ারে স্বাস্থ্য শিবির, আবাস যোজনা, পানীয় জল এবং বার্ধক্য ভাতার মতো পরিষেবা আগামী পাঁচ বছর আরও জোরদার করা হবে। যারা ইতিমধ্যে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছেন, তারা নির্বাচনের পর টাকা পাবেন বলেও জানান।

এছাড়া রায়না এলাকায় একটি কোল্ড স্টোরেজ ও একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন গড়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে অভিষেক বলেন, দল সবার উপর নজর রাখছে।” একইসঙ্গে অভিযোগ করেন, বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু মানুষ তৃণমূলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

সভা থেকে শেষবারের মতো ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, নোটবন্দি বা লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের কষ্ট দিয়েছে, তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দিন।

