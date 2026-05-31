/Abhishek Banerjee Attacked: অভিষেকের উপর নজিরবিহীন হামলায় অ্যাকশনে পুলিস! ভিডিয়ো দেখে সোনারপুরে গ্রেফতার ৪, কারা এরা?

Abhishek Banerjee Attacked: শনিবার অভিষেকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ভিডিও ফুটেজ দেখে সোনারপুর থানার পুলিস ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিস এই ঘটনায় নিজে থেকে (সুয়োমটো) মামলা রুজু করেছে। ধৃতদের মধ্যে আকাশ গায়েন, কাজল, দেবাশীষ ও জয় সেনগুপ্তের নাম জানা গিয়েছে।
তথাগত চক্রবর্তী: তৃণমূল নেতা অভিষেকের ওপর হামলার ঘটনায় বড়সড় পদক্ষেপ নিল সোনারপুর থানার পুলিস। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে আরও তিনজনকে। ধৃতদের আজই বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, সিসিটিভি এবং ঘটনার সময়ের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে আকাশ গায়েন, কাজল, দেবাশীষ এবং জয় সেনগুপ্তের নাম জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে অফিশিয়ালি গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান।
এই ঘটনায় আক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। তবে ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমটো) মামলা রুজু করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আঘাত করা, বেআইনি জমায়েত, পথ আটকানো এবং গালিগালাজ করার মতো একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে।
তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সকলেই এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, অভিযুক্তরা আগে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে গত ৪ তারিখের পর থেকে তারা বিজেপির করা শুরু করে। ঘটনার পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
এখন কেমন আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসায় বাড়িতেই হাসপাতালে একটি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সর্বক্ষণের জন্য একজন চিকিৎসককে রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য। রাখা হয়েছে ICU-তে থাকেন এমন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফকে। সূত্রের খবর সুস্থই রয়েছেন তিনি, রাতে বাড়ি ফেরার পর খাবার খেয়েছেন। কোনওধরনের আচ্ছন্নভাব নেই তাঁর, একেবারে সচেতন রয়েছেন তিনি। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে তাকে। হাসপাতাল নির্দেশ মতো একটি প্যান ৪০ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বাড়িতে ফেরার পর। ব্যথা কমানোর জন্য, পেইন কিলার দেওয়া হয়েছে তাকে। সুস্থই রয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে গতকাল রাতে আক্রান্ত অভিষেককে অ্যাপোলো, বেল ভিউ হাসপাতাল ভর্তি নিতে চায়নি। শেষপর্যন্ত অভিষেককে নিয়ে বাড়ি ফেরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে হাসপাতাল ছাড়ার আগে মমতা দাবি করলেন ভর্তি না নেওয়ার জন্য হাসপাতালের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি সরকারের ব্যবহার দেখে আমি স্তম্ভিত। তার এখনও একমাসও ক্ষমতায় আসেনি। তারা এবং পুলিস নার্সিহোমে কর্তৃপক্ষকে হুমকি দিচ্ছে যাতে অভিষেককে ভর্তি না নেওয়া হয়। ডাক্তারদের কিছু করার নেই। তাদের পরামর্শ মতো অভিষেককে আইটিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল। আটটা পনের নাগাদ তারা অভিষেককে পরীক্ষা করা হয়। সেইমতো পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমি যখন হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিস্টার ট্যান্ডনের সঙ্গে বসেছিলাম, তখন তিনি বলছিলেন যে তিনি থ্রেট কল পাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। উনি সেইসময় ডিসি সাউথের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এছাড়াও বিজেপি নেতারাও তাঁকে থ্রেট করছিল। হাসপাতালকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল যাতে অভিষেককে ভর্তি না নেওয়া হয়। কারণ সরকার এটা চায়। এখন আমরা আমাদের পারিবারিক চিকিত্সকের সঙ্গে কথা বলছি। তিনিই চিকিত্সা করবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)