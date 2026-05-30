/Abhishek Banerjee attacked: নিরাপত্তা তুলে নিয়ে হামলা! রাজীব গান্ধীর সময়ের পুনরাবৃত্তি? অভিষেকের উপর হামলায় ভয়ংকর প্রশ্ন কুণালের

Kunal Ghosh on Abhishek Banerjee: ভোটে ভরাডুবির ২৬ দিন পর এদিন প্রথমবার রাস্তায় নামতেই জনরোষের শিকার অভিষেক। জুতো-চড়-ডিম, অভিষেকের উপর হামলে পড়ল ক্ষিপ্ত জনতা। ছিঁড়ল জামাও। বেনজির আক্রমণের মুখে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উপর হামলা। সোনারপুরে আক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। পচা ডিম, ইট, জুতো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে লক্ষ্য করে উড়ে এল একের পর এক। মাথা বাঁচাতে পরতে হল হেলমেট। শেষমেশ কর্ডন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘটনাস্থলকে বের করতে সক্ষম হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিশাল পুলিসবাহিনী। এককথায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ঘিরে তুলকালাম সোনারপুরে। অভিষেকের উপর হামলার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। চাঁছাছোলা ভাষায় একহাত নিলেন বিজেপিকে।
কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি আজ অভিষেকের নবজন্মের রাস্তা খুলে দিল।" তীব্র ধিক্কার জানিয়ে কুণাল ঘোষ আরও বলেন,"সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা ও অসভ্যতার তীব্র প্রতিবাদ করছি। নিরাপত্তা তুলে নিয়ে হামলার জের আমরা রাজীব গান্ধীর সময়ে দেখেছি। আবার একই প্রবণতা। এটা হল কী করে? পুলিশ প্রশাসন কী করছিল? কেন অভিষেককে ঘিরে এই তান্ডব এতক্ষণ চলতে দেওয়া হল??"
প্রসঙ্গত, ভোটে ভরাডুবির ২৬ দিন পর এদিন প্রথমবার রাস্তায় নামতেই জনরোষের শিকার অভিষেক। জুতো-চড়-ডিম, অভিষেকের উপর হামলে পড়ল ক্ষিপ্ত জনতা। ছিঁড়ল জামাও। বেনজির আক্রমণের মুখে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোনারপুরে যাওয়ার সময়ে চার চাকার কনভয় ছেড়ে জনসংযোগের উদ্দেশ্যে তিনি দলেরই এক কর্মীর মোটরবাইকের পিছনে চড়ে সোনারপুরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাইক কামালগাজী মোড়ের কাছে পৌঁছতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।
ওঁৎ পেতে থাকা উত্তেজিত জনতা আচমকা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। তবে তারপরেও সঞ্জু নামে মৃত তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে যান অভিষেক। সেখানে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যায় তৃণমূল সাংসদকে। অভিষেক বলেন, "আমি শুধু দেখা করতে এসেছিলাম। তবে এই পরিস্থিতিতে আমি বৃদ্ধ বাবা, মাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। পুলিস সুপার, আইসিকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছিল। এখানে বহিরাগতরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান। একজন পুলিসকেও দেখা যায়নি।"
অভিষেক আরও বলেন, “ওরা আমাকে প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক। আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে। কিন্তু আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না ফোর্স এসে উদ্ধার করবে।” শেষে বিশাল পুলিসবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। সেখান থেকে তাঁকে সোজা বাইপাসের ধারে এক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)