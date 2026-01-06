English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Abhishek Banerjee: বাংলা বিরোধী ও জমিদারদের চক্রান্ত, কপ্টার-বিভ্রাটে বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের!

Abhishek Banerjee: 'বাংলা বিরোধী ও জমিদারদের চক্রান্ত', কপ্টার-বিভ্রাটে বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের!

Abhishek Banerjee:  'আমি ভেবেছিলাম সড়কপথে আসব। কিন্তু আসতে ৫'টা বেজে যেত। আমার জেদ দশগুণ। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে আমি হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টার পাশের রাজ্য থেকে আনাই।     

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 6, 2026, 04:43 PM IST
Abhishek Banerjee: 'বাংলা বিরোধী ও জমিদারদের চক্রান্ত', কপ্টার-বিভ্রাটে বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের কপ্টার বিভ্রাট। অনেক দেরিতে বীরভূমে পৌঁছলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।  এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে থাকতে হল বেহালার ফ্লাইং ক্লাবেই। শেষে ঝাড়খণ্ডের মুখ্য়মন্ত্রী হেমন্ত সোরেনে কপ্টারে চাপলেন তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Abhishek Banerjee: বারুইপুরের র‍্যাম্পে 'জ্যান্ত' ভূত! অভিষেকের প্রশ্নে ভুল স্বীকার কমিশনের...

রামপুরহাটে সভায় অভিষেক বলেন, 'আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার আসতে দেরি হয়েছে।  সাড়ে বারোটা-একটার মধ্য়ে বীরভূমের পৌঁছে  গিয়ে,  একটা থেকে দেড়টায় মধ্যে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে সভাস্থলে আসার কথা ছিল'। তাঁর অভিযোগ,  এখনও নির্বাচন শুরুই হয়নি, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। নির্বাচনের দামামা হয়তো বেজে গিয়েছে SIR-র মাধ্যমে। কিন্তু নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তার আগে থেকেই বাংলা বিরোধী ও জমিদারদের চক্রান্ত। আমার হেলিকপ্টারের পারমিশন যেটা সকাল ১১টায় দেওয়ার কথা ছিল, এখনও দেওয়া হয়নি'। 

অভিষেকের কথায়, 'আমি ভেবেছিলাম সড়কপথে আসব। কিন্তু আসতে ৫'টা বেজে যেত। আমার জেদ দশগুণ। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে আমি হেমন্ত সোরেনের হেলিকপ্টার পাশের রাজ্য থেকে আনাই। আমার দেরি হল। কিন্তু আমি আসব জেদ ধরেছিলাম। আমাকে ধমকে চমকে লাভ নেই'।

নজরে বিধানসভা ভোট। নতুন বছরের শুরু থেকেই অ্যাকশনের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। জেলায় জেলায় প্রচারে নেমে পড়েছেন তিনি। কর্মসূচির নাম, ‘আবার জিতবে বাংলা’। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থেকে শুরু, আলিপুরদুয়ারেও সভা করেছেন অভিষেক। আজ, মঙ্গলবার তাঁর গন্তব্য ছিল বীরভূম। ঠিক ছিল,  তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর রামপুরহাটে জনসভা করবেন অভিষেক।

কপ্টারে যাবেন। সেইমতো সকালে নির্দিষ্ট সময়ে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে পৌঁছে যান তিনি। কিন্তু DGCA-র অনুতি না মেলায় কপ্টার উড়তে পারেনি। সূত্রের খবর, সড়কপথেই বীরভূমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অভিষেক। এরপর ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন একদিনের জন্য তাঁর হেলিকপ্টারটি অভিষেককে দিয়েছেন বলে খবর। সেই কপ্টারেই চড়ে রামপুরহাটে সভাস্থল পৌঁছন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। 

এদিকে কপ্টার বিভ্রাটের কারণে বদলে গিয়েছে কর্মসূচি। কলকাতা থেকে সরাসরি রামপুরহাটে সভাস্থলে চলে যান অভিষেক।  সভা শেষে তারাপীঠ দর্শন করে রাতে অভিষেক থেকেও যেতে পারেন। তবে কখন কোনও  কর্মসূচিকতে যোগ দেবেন অভিষেক, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তৃণমূলের দাবি, DGCA-কে ব্যবহার করে অভিষেকের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপিই। DGCA অবশ্য় জানিয়েছে, কুয়াশার কারণেই অভিষেকের হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারেও সমস্যা হয়েছিল। পরে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। 

দিন কয়েক বাংলায় এসে কপ্টার-বিভ্রাটে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সেদিন সভা ছিল নদীয়া রানাঘাটে। কিন্তু কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা এতটাইকম ছিল যে, কলকাতা থেকে উড়তেই পারেনি মোদীর কপ্টার।

আরও পড়ুন:  Partha and Arpita: শীতের শহরে 'অপা'র অভিমান! অর্পিতা খুবই অসুস্থ, তাও খোঁজ নিচ্ছেন না পার্থ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Abhishek BanerjeeBirbhum
পরবর্তী
খবর

Bengali Migrant Labour Beaten: 'তোরা বাংলাদেশি, এখানে এসে চুরি-চামারি করিস', রায়পুরে পুরুলিয়ার ৮ শ্রমিককে বেধড়ক মার বজরং কর্মীদের
.

পরবর্তী খবর

Abhishek Banerjee: বারুইপুরের র‍্যাম্পে 'জ্যান্ত' ভূত! অভিষেকের প্রশ্নে ভুল স্বীক...