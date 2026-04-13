Abhishek Banerjee Slams Hiran Chatterjee: ‘হিরণের দুই বউ, সোহমের এক!’ করিমপুরের সভা থেকে এ কী বললেন অভিষেক?
Abhishek Banerjee Slams Hiran Chatterjee Over Second Marriage Controversy: “যাঁদের আদর্শ আছে তাঁরা তৃণমূল করে, যাঁদের আদর্শ নেই তাঁরা বিজেপি করে!” করিমপুরের নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন ও দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোহম চক্রবর্তীর সমর্থনে ভোট চাইতে গিয়ে নাম না করে বিজেপিকে ‘অসৎ’ ও ‘চরিত্রহীন’ বলে তোপ তৃণমূল সেনাপতির।
বিশ্বজিত্ মিত্র: বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বেজে গিয়েছে। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যে ভোটগ্রহণ। এই শেষ মুহূর্তের প্রচারে একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ শাসক ও বিরোধী শিবির। সোমবার নদিয়ার করিমপুরে তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই আক্রমণ রাজনৈতিক তর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত স্তরে পৌঁছেছে, যা নিয়ে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
এদিন সভা থেকে অভিষেক সরাসরি আক্রমণ করেন শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে। হিরণের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর সাম্প্রতিক দ্বিতীয় বিবাহকে হাতিয়ার করে অভিষেক দাবি করেন, “যাঁদের আদর্শ আছে তাঁরা তৃণমূল করে, আর যাঁদের আদর্শ নেই তাঁরা বিজেপি করে।” করিমপুরের মঞ্চে সোহমের হাত ধরে অভিষেক বলেন, সোহম তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী। ২০১৪ সালে যখন তিনি যুব তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন, সোহম তখন তাঁর কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। অভিষেকের কথায়, সোহম একজন আদর্শবান মানুষ এবং সংসারী। কিন্তু হিরণকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, “হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এখন দুটি বউ। কিন্তু সোহমের একটাই বউ।”
উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বারাণসীতে নিজের পিএ ঋতিকা গিরিকে বিয়ে করার ছবি ভাইরাল হয়। হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁদের এখনও আইনি বিচ্ছেদ হয়নি এবং হিরণ তাঁদের ওপর মানসিক অত্যাচার করেছেন। হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা তাঁর মেয়ের থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড়— এই তথ্য নিয়েও সমালোচনা কম হয়নি।
অভিষেক এদিন সেই বিতর্ককেই রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে আনেন। তিনি দাবি করেন, কোনো ‘ভদ্রলোক’ বিজেপি করতে পারেন না। তাঁর মতে, বিজেপিতে এমন লোকেরাই যান যাঁদের নৈতিকতা বা চরিত্রের কোনো বালাই নেই। অন্যদিকে, সোহম চক্রবর্তী তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকার সঙ্গে সুখী গৃহকোণ সামলাচ্ছেন এবং দুই সন্তানের বাবা— এই উদাহরণ টেনে অভিষেক বোঝাতে চেয়েছেন যে তৃণমূলের প্রার্থীরা অনেক বেশি স্বচ্ছ ও পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পন্ন।
চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহমকে এবার করিমপুর থেকে প্রার্থী করেছে জোড়াফুল শিবির। তাঁর হয়ে প্রচার করতে এসে অভিষেক এদিন আরও বলেন, “আমরা মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিইনি। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব।” ভাষণের শেষে তিনি ২৯ এপ্রিল সোহমকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, হিরণের ব্যক্তিগত জীবনকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনে অভিষেক আসলে বিজেপি নেতৃত্বের নৈতিক চরিত্র নিয়েই জনমানসে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন। এখন দেখার, অভিষেকের এই ‘চরিত্র’ বাণের পাল্টায় বিজেপি কী রণকৌশল নেয়।
