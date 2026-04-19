English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Abhishek Banerjee: বেশ গরম পড়েছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন: বাংলার বকেয়া চেয়ে মোদীকে খোঁচা অভিষেকের

Abhishek Banerjee: 'দিল্লির নেড়িকুত্তা হয়ে থাকার থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে মরা অনেক ভাল'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 19, 2026, 07:08 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে ঢালাও প্রতিশ্রুতি। 'আপনার বয়স আমার দ্বিগুণ। বাংলায় বেশ গরম পড়ছে, আপনি দয়া করে মাথাটা ঠান্ডা রাখুন'। মোদীকে পালটা কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন,'বাংলাকে যদি সত্যিই ভালোবাসেন তাহলে বাংলার যে ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে সেটা বাংলার মানুষের খাতায় পৌঁছে দিন'।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিষেক বলেন, গুজরাতের লোকেরা এসে বাঙালিকে ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আজ এস বলছে, সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দেব। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলব আপনি শান্ত হন। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। এখন বুঝে গিয়েছে এসআইআর করেও হচ্ছে না। এসআইআর, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রীয় বাহিনী, জাতীয় নির্বাচন কমিশন – সবাইকে লাগিয়েও ল্যাজেগোবরে হচ্ছে। তিনি বলছেন তৃণমূলের লোকেরা পুলিশ থানায় যাও। নাহলে সবার হিসাব হবে'।

অভিষেকের বক্তব্য, 'যদি সত্যিই আপনার বাংলার মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে ভোটের পরে কেন মোদিজি? এখন তো কেন্দ্র সরকারে আপনি রয়েছেন। মহিলা, যুবক, মৎস্যজীবীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান। ১৬ টা রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। একটা রাজ্যে যদি আপনি সুনিশ্চিত করতে পারেন, পরিবারে ৫ জন থাকলে ৫জনকে, ১০ জন থাকলে ১০ জন মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন, রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় নেব'। তাঁর সাফ কথা, 'দিল্লির নেড়িকুত্তা হয়ে থাকার থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে মরা অনেক ভাল'।

প্রচারে শেষলগ্নে আজ, রবিবার নন্দীগ্রামে সভা করলেন অভিষেক। শুভেন্দু অধিকারী নাম না করে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের কোনও গুন্ডা নেই। আসল সত্যিটা হল, এই এলাকার সবথেকে বড় গুন্ডারা এখন সব বিজেপিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে'। সঙ্গে বার্তা, 'এনআইএ-সিবিআই এলে মায়েরা ভয় পাবেন না, জোটবদ্ধ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। প্রতিবাদ আর প্রতিশোধ কী, তা নন্দীগ্রাম এবার দেখিয়ে দেবে'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Abhishek BanerjeePM Modi
পরবর্তী
খবর

WB Assembly Election 2026: বিজেপিই আসছে বাংলায়? 'জয় নিশ্চিত', দাবি বিজেপির; কেন এত আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবির?
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই ভেঙে গেল তৃণমূল: বিজেপিতে যোগ দ...