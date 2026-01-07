English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
Abhishek Banerjee:  বালুরঘাটে আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে অভিষেক। কথা বললেন পরিবারের সঙ্গে। দিলেন যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 7, 2026, 05:10 PM IST
Abhishek Banerjee: পরিযায়ীরা মার খেয়েছেন, সাংসদ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেননি সুকান্ত! বালুরঘাটে বিস্ফোরক অভিষেক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটে প্রচারে বালুরঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। 'সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব কোথায়'? ভিনরাজ্যে 'আক্রান্ত' পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে এবার সুকান্ত মজুমদারকে নিশানা করলেন অভিষেক  বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বললেন, 'বিজেপির নেতা-কর্মী বুথ  সভাপতিদের সুরক্ষা দিতে পারে না, তারা বাংলার মানুষ কী সুরক্ষা দেবে'!

মহারাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের  অসিত সরকার ও গৌতম বর্মনকে। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় বলে অভিযোগ। প্রায় ৭ মাস জেলে খাটার পর অবশেষে নিজেদের বাড়িতে ফিরেছেন অসিত ও গৌতম। অভিষেক বলেন, 'তাদের জন্ম থেকে শুরু সবকিছুই বাংলায়। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে চেষ্টা করেছিলাম আইনত সাহায্য করে ফেরত আনা যায়। আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনমাস-চার মাস পরে। চারমাস পর থেকেই আমরা উদ্যোগী হই। আরও তিন মাস লেগে যায় ফিরিয়ে আনতে'।  জানান, 'ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে তারা ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি বলেছিলাম, আপনারা ফেরত যান। খুব শীঘ্রই আপনাদের বাড়িতে যাব। পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে আসব'।

বালুরঘাটের সাংসদ বিজেপির সুকান্ত মজুমদার। তিনি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। অভিষেক  বলেন, 'আমার নির্বাচিত সাংসদ বিজেপি, আর যে রাজ্যে পুলিস গ্রেফতার করেছে, সে রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী, সবকিছু কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপির অঙ্গুলহেলনে হয়েছে।তাহলে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেব আমার দায়িত্ব, কর্তব্য়, আমি করতে পারি না পারি। অন্তত ফোন করে বলব। অনৈতিকভাবে জোরজবরদস্তি আমার এলাকার যে দু'জন বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে অ্যাখ্যা দিয়ে জেলে ঢুকে দিয়েছেন। এটা ঠিক নয়, ছাড়ুন'। সঙ্গে কটাক্ষ, 'অনেক কাজ আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাংলার জন্য যদিও দু'পয়সা আনেননি'। 

চুপ করে থাকেননি বালুরঘাটের সাংসদও। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দেখুন আমার নম্বর বাড়ানোর দরকার নেই। ছোটবেলা থেকে ভালো নম্বর পেয়ে এসেছি। অভিষেক  বন্দ্য়োপাধ্যায়ের মতো ক্লাস এইটে ফেল করিনি'। তাঁর পালটা দাবি, 'আজকে যাওয়ার আগে অভিষেকের বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছেন, তাঁর স্ত্রী তো ক্যামেরায় সামনে বলেছে, আমরা সুকান্ত মজুমদারের কাছে গিয়েছিলাম। সুকান্ত মজুমদার হিন্দিতে ফোন করেছিল। অর্থাত্‍ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা কথা বলেছে,সম্পূর্ণ মিথ্য়া। আমি বলেছিলাম যেহেতু ব্য়াপারটা কোর্টে চলে গিয়েছে, উকিল দিতে পারব। তার থেকে বেশি কিছু করতে পারব না'।

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Abhishek BanerjeeSukanta Majumderbalurghat
