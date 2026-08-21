/বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না অভিষেকের? রক্ষাকবচ মামলায় সাংসদের বিরুদ্ধে রাজ্যের মোক্ষম চাল

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নয়া বিড়ম্বনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সুপ্রিম কোর্ট চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিলেও, রক্ষাকবচ মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এবার নয়া আবেদন রাজ্য়ের। ব্ল্যাঙ্কেট রক্ষাকবচ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিদেশযাত্রায় অনীহা রাজ্যের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, সেটাও প্রত্যাহার করা হোক। সব FIR থেকে রক্ষাকবচ চেয়ে অভিষেকের করা মামলায় লিখিতভাবে অবস্থান জানাল রাজ্য। মামলার রায় দেওয়ার আগেই আদালতের কাছে জমা পড়ল লিখিত আবেদন।
আবেদনে আরও উল্লেখ, প্রতিটা FIR কেস ডায়েরি দেখেই যেন আদালত রক্ষাকবচ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করার অভিযোগ রয়েছে। আবেদনকারীর বিভিন্ন মন্তব্যে বিতর্ক রয়েছে। একতরফা বিবরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আবেদনে আবেদনকারী মোটেই 'ক্লিন হ্যান্ডস' নন। রাজ্যের আবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ, ব্ল্যাঙ্কেট রক্ষাকবচ আগাম জামিনের মতই। তাই এটা প্রত্যাহার করা হোক। প্রসঙ্গত, রক্ষাকবচ মামলায় আগামী ২৫ অগাস্ট হাইকোর্টের রায় দেওয়ার কথা। আদালতের নির্দেশের আগেই জমা পড়ল রাজ্যের বিরোধিতার লিখিত আবেদন।
সরকার বদল হতেই ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু হয়। মোট ১৬টি FIR রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নামে। যার প্রেক্ষিতেই ব্ল্যাঙ্কেট রক্ষাকবচের আবেদন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। এই ১৬ এফআইআর-এৎ মধ্যে ৪টির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ রয়েছে তৃণমূল সাংসদের। তার মেয়াদ ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাকি ১২টির ক্ষেত্রেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দেওয়ার পক্ষে আদালত। সেই রক্ষাকবচ সংক্রান্ত নির্দেশ-ই দেওয়া হবে ২৫ অগাস্ট।
প্রসঙ্গত, অভিষেককে ব্ল্যাঙ্কেট রক্ষাকবচ মামলায় আগের দিন সওয়াল জবাবের সময় আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েন এএসজি এস ভি রাজু। এস ভি রাজু বলেন, যখন কোনও এফআইআর হয় তখন সেটি বাতিল করা যায় না। যার প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, "আমাকে একটা অভিযোগ ও এফআইআর দেখান যেটা ৪ মে-র আগে হয়েছে। তার মানে সব এফআইআর হয়েছে ৪মে-র পরে। এফআইআর বাতিলের কোনও প্রশ্ন নেই। মামলাকারীকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু এইসময়ের মধ্যে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেবেন না। যিনি এফআইআর করেছেন তিনি তো দুবার মামলায় হেরেছেন। তাহলে যখন অপরাধ হচ্ছিল তখন কেন তিনি চুপ করে ছিলেন? যদি তিনি আগে অভিযোগ করতেন তাহলে আজ আপনাদের এই সওয়াল যুক্তি সংগত ছিল। এটার অর্থ এখন হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। তদন্তকারী সংস্থা তার তদন্ত চালিয়ে যাবে। অগ্রগতির রিপোর্টে দেবে।"
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