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বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না অভিষেকের? রক্ষাকবচ মামলায় সাংসদের বিরুদ্ধে রাজ্যের মোক্ষম চাল

Abhishek Banerjee: রাজ্যের আবেদনে আরও উল্লেখ, প্রতিটা FIR কেস ডায়েরি দেখেই যেন আদালত রক্ষাকবচ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ আবেদনকারী মোটেই 'ক্লিন হ্যান্ডস' নন।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 21, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:11 PM IST
বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না অভিষেকের? রক্ষাকবচ মামলায় সাংসদের বিরুদ্ধে রাজ্যের মোক্ষম চাল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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