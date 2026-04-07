  Abhishek Banerjee: বিজেপিকে রাখলে আলসার , থাকলে ক্যানসার হবে: বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee: বিজেপিকে রাখলে আলসার , থাকলে ক্যানসার হবে: বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee:   'ডবল ইঞ্জিন হয়েও কাজ হয়নি ডুয়ার্সে।  চা বাগান অধিগ্রহণ করবে বলেও করেনি। ব্যাঙ্ক একাউন্ট চাইলে দিয়ে দেবেন , টাকা নেবেন , ভোট দেবেন না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 7, 2026, 06:27 PM IST
Abhishek Banerjee: বিজেপিকে রাখলে আলসার , থাকলে ক্যানসার হবে: বিস্ফোরক অভিষেক
উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে বিস্ফোরক অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিজেপিকে রাখলে আলসার , থাকলে ক্যানসার হবে'। উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে গিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। লাইনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে'। 

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee: সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বলে ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, একজনও বৈধ ভোটার ছাড়া ভোট করতে দেব না: হুঁশিয়ারি মমতার

ভোট বাংলা জমজমাট প্রচার। এদিন আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে জনসভায় অভিষেক বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী বিজেপি করেন না। তিনি বাল পাচারে যুক্ত। কেন্দ্রে বিজেপি আছে বলে বিজেপি করেন। তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি চুল কাটছে। পয়সা খরচ করবেন না।  ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করিয়ে নেবেন'।

অভিষেক বলেন, 'ডবল ইঞ্জিন হয়েও কাজ হয়নি ডুয়ার্সে।  চা বাগান অধিগ্রহণ করবে বলেও করেনি। ব্যাঙ্ক একাউন্ট চাইলে দিয়ে দেবেন , টাকা নেবেন , ভোট দেবেন না'। তাঁর কথায়, 'কামাক্ষ্যাগুড়ি রেলের ওভারব্রীজের দাবিদার তৃনমুল কংগ্রেস। তৃণমুল জিতলে সকলেই বাড়ি পাবেন,যুবসাথী পাবেন। রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলির অন্তভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে'।

এদিকে রাজ্যে প্রথম দফায় যেসব বিধানসভা কেন্দ্র ভোট, সেইসব কেন্দ্রে ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দিয়েছেন কমিশন। কবে? গতকাল  সোমবার রাতে। রাজ্যে SIR-র বিবেচনাধীন তালিকায় ছিলেন ৬০ লক্ষ ভোটার। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রের খবর, বিবেচনাধীন সমস্ত ভোটারের নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ। এই ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৪৫% ভোটারের নাম অর্থাৎ প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে তাঁদের নাম আর ভোটার তালিকা উঠবে না বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে ফের কমিশনকে নিশানা করেছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, 'একদিকে রয়েছে বিজেপি-র RC (রিমোট কন্ট্রোল)। তাদের ‘রিমোট কন্ট্রোল’ ব্যবহার করা হয় বাংলার প্রাপ্য পাওনা আটকে দিতে, ‘SIR’-এর মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে এবং বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের বীজ বপন করতে। তারা কেন্দ্রীয় সংস্থা, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করে; বাঙালিদের ‘রোহিঙ্গা’ বা ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেয় এবং নিরীহ পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের মণীষী, খাদ্যাভ্যাস এবং দীর্ঘদিনের রীতিনীতিকে তারা বারবার অপমান করে। তাদের রিমোট কন্ট্রোল মিথ্যে প্রচারের জন্য লাউডস্পিকারের মতো উচ্চকিত হয়, অথচ বাংলার সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ যখনই বিঘ্নিত হয়, তখন তারা পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে যায়'।

এরপর তৃণমূলের RC প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিষেক লিখেছেন, 'কেন্দ্রের কোনো সাহায্য ছাড়াই গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান। এটি এমন এক রিপোর্ট কার্ড—যেখানে কাজের প্রমাণ আছে, প্রতিশ্রুতি পূরণের নিশ্চয়তা আছে, স্বপ্ন পূরণ এবং জীবন পরিবর্তনের কাহিনী আছে। বাবর আলি ও হুমায়ুন কবীরের (প্রাক্তন আইপিএস) সমর্থনে জলঙ্গি ও ডোমকলের জনসভা; মো. মাতেবুর রহমান ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলের বিশাল রোড-শো এবং শিলিগুড়িতে গৌতম দেবের জনসভা—দেওয়াল লিখন স্পষ্ট করে দিয়েছে'।

অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, 'এই মাটিতে ‘রিমোট কন্ট্রোল’-এর খেলা শেষ। দিল্লির জমিদাররা দূর থেকে যত খুশি বোতাম টিপতে পারেন, কিন্তু বাংলা তার ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করবে—গর্বের সাথে, সংকল্পের সাথে এবং জোড়াফুলের সাথে'।

আরও পড়ুন:  Liquor Ban West Bengal Election 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ, ভোটমুখী বঙ্গে 'লিকার ব্যান', আচমকাই বিরাট ঘোষণায় রাজ্যে তোলপাড়

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Abhishek BanerjeeNorth Bengal election campaignAbhishek Banerjee ulcer cancer remark
