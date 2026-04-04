Abhishek Banerjee: প্রার্থীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেছিল বিজেপি কর্মীরাই: বাবারনিতে বিস্ফোরক অভিষেক

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Abhishek Banerjee: 'বিজেপি প্রার্থীকে জেতালে বারাবনিতে দুষ্কৃতীরাজ ফিরে আসবে। এরা সবাই দু’নম্বরি'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 4, 2026, 07:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের কর্মীরাই খুনের অভিযোগে মামলা করেছিল'। আসানসোলের বারাবনিতে বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'বিজেপি প্রার্থীকে জেতালে বারাবনিতে দুষ্কৃতীরাজ ফিরে আসবে। এরা সবাই দু’নম্বরি। জেলা বিজেপি পার্টি অফিস কয়লা দুষ্কৃতীতে ভর্তি'।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিষেক বলেন, 'বিজেপির প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের কুকীর্তি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিজেপি রথযাত্রা চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের দিকে উসকানিমূলক মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপি প্রার্থী পার্টি অফিসে ডেকে তিন বিজেপি নেতাকে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়েছে'।

বারাবনিতে এবারও তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। অভিষেক বলেন, 'এখানকার প্রার্থীর আলাদা করে কোনও পরিচয় দরকার নেই। তিনি তিনবারের বিধায়ক। তাঁর বাবাও তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন'। তাঁর কথায়, 'আমার আবেদন এবার শুধুই বিধান উপাধ্যায়কে চতুর্থবার বিধায়ক করলে হবে না। এমনভাবে জেতাতে হবে যাতে জল্লাদ বিজেপি বারাবনিতে মাটি খুঁজে না পায়। এখানকার মানুষের কাছে তিনি বিধায়ক কম দাদা বেশি। বছরের প্রতিদিন তিনি পার্টি অফিসে বসে মানুষের কথা শুনে সাধ্যমত সাহায্য করেন'।

বারাবনিতে পাথর খাদানের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন অভিষেক। বলেন, 'মার্বেল ফ্যাক্টরিতে যাঁরা কাজ করেন বা পাথর কাটা কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কিডনি-সহ একাধিক অর্গানে সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁদেরকে সিলিকোসিস পরিচয় পত্র থাকা সকল শ্রমিকদের সাহায্য করবে রাজ্য সরকার'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা.

Tags:
WestBengalAssemblyElectionCampaign 2026Abhishek Banerjeebarabani
