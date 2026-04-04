Abhishek Banerjee: প্রার্থীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেছিল বিজেপি কর্মীরাই: বাবারনিতে বিস্ফোরক অভিষেক
Abhishek Banerjee: 'বিজেপি প্রার্থীকে জেতালে বারাবনিতে দুষ্কৃতীরাজ ফিরে আসবে। এরা সবাই দু’নম্বরি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের কর্মীরাই খুনের অভিযোগে মামলা করেছিল'। আসানসোলের বারাবনিতে বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'বিজেপি প্রার্থীকে জেতালে বারাবনিতে দুষ্কৃতীরাজ ফিরে আসবে। এরা সবাই দু’নম্বরি। জেলা বিজেপি পার্টি অফিস কয়লা দুষ্কৃতীতে ভর্তি'।
অভিষেক বলেন, 'বিজেপির প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের কুকীর্তি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিজেপি রথযাত্রা চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের দিকে উসকানিমূলক মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপি প্রার্থী পার্টি অফিসে ডেকে তিন বিজেপি নেতাকে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়েছে'।
বারাবনিতে এবারও তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। অভিষেক বলেন, 'এখানকার প্রার্থীর আলাদা করে কোনও পরিচয় দরকার নেই। তিনি তিনবারের বিধায়ক। তাঁর বাবাও তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন'। তাঁর কথায়, 'আমার আবেদন এবার শুধুই বিধান উপাধ্যায়কে চতুর্থবার বিধায়ক করলে হবে না। এমনভাবে জেতাতে হবে যাতে জল্লাদ বিজেপি বারাবনিতে মাটি খুঁজে না পায়। এখানকার মানুষের কাছে তিনি বিধায়ক কম দাদা বেশি। বছরের প্রতিদিন তিনি পার্টি অফিসে বসে মানুষের কথা শুনে সাধ্যমত সাহায্য করেন'।
বারাবনিতে পাথর খাদানের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন অভিষেক। বলেন, 'মার্বেল ফ্যাক্টরিতে যাঁরা কাজ করেন বা পাথর কাটা কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কিডনি-সহ একাধিক অর্গানে সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁদেরকে সিলিকোসিস পরিচয় পত্র থাকা সকল শ্রমিকদের সাহায্য করবে রাজ্য সরকার'।
