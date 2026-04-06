Abhishek Banerjee: আর ২৮ দিন কোনওরকমে সহ্য় করে নিন, রেজাল্ট বেরনোর পর সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব: বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee:  'যাদের নাম এসআইআরে জোর জবরদস্তি বাদ দেওয়া হয়েছে। রাতে কলকাতায় ফিরে সবার থেকে পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এপিল ফাইল করাচ্ছি। কারও নাম বাদ যাবে না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 6, 2026, 04:21 PM IST
মুর্শিদাবাদে ভোট প্রচারে বিস্ফোরক অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় চড়ছে রাজনীতির পারদ। 'আর ২৮ দিন কোনওরকমে সহ্য় করে নিন, রেজাল্ট বেরনোর পর সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব', বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিয়রে ছাব্বিশ। ভোটের প্রচারে মুর্শিদাবাদে অভিষেক। এদিন জলঙ্গীর জনসভায় তিনি বলেন, 'এই মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজেপির তিনটে এজেন্সি কাজ করছে। প্রথমটি হল নির্বাচন কমিশন- যার মাথার উপর রয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার,যিনি মানুষের নাম কাটার জন্য বসে আছেন। দ্বিতীয় রয়েছেন কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী- যাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে অমিত শাহের কেন্দ্রীয় বাহিনী। আর তৃতীয় এজেন্সি হুমায়ুন কবীর আর আসাউদ্দিন ওয়াইসি। মিম আর ডিম- ওদের নাম নিলে সভার পরিবেশ খারাপ হয়'। সঙ্গে বার্তা, 'এঁদের কাউকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকেই ভোট দেওয়া। কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না'।

পশ্চিম মেদিনীপুর ডেবরায় বিদায়ী বিধায়ক, প্রাক্তন IPS হুমায়ুন কবীরকে এবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলে তৃণমূল প্রার্থী। অভিষেক বলেন, 'আমাদের ডোমকল বিধানসভার প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের পরিচিতি নতুন করে বলার অবকাশ নেই। মুর্শিদাবাদ জেলায় দীর্ঘদিন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীর নাম নিয়ে সময় নষ্ট করব না। তাঁর দলের লোকেরাই তাঁকে মানছে না। জলঙ্গীতে আমাদের প্রার্থী বাবর আলি। সিপিএমের প্রার্থী ইউনুস আলি সরকারের পরিচয় আমাকে নতুন করে দিতে হবে না। তিনি মানুষ খুনের, একের পর এক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় অভিযুক্ত ছিলেন'।

অভিষেক বলেন, 'ডোমকল মহাকুমা হাসপাতালকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের সংস্করণ করা হয়েছে। ডোমকল বিধানসভায় ১৬ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ডোমকল মহকুমা আদালত, ডোমকলকে পুরসভায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডোমকল গার্লস কলেজ, ফায়ার স্টেশন, টাউন এলাকায় কর্মতীর্থ তৈরি হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে ডোমকল বিটি হাই স্কুল গার্লস জলঙ্গী দক্ষিণ ব্লকে দিয়ার হাসপাতাল ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, অনেক রাস্তার কাজ এবং সেগুলির আধুনিকীকরণ ও সংস্করণ করা হয়েছে। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট গার্লস হস্টেল বানানো হয়েছে। নোয়াপাড়া বিদ্যানিকেতন স্কুলের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস তৈরি করা হয়েছে'। তাঁর প্রশ্ন, 
'মুর্শিদাবাদের মাটিতে থেকেও সিপিএমের প্রার্থীরা কী করেছে? ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও কেন কোন উন্নয়ন হয়নি?'

অভিষেক জানান, 'যাদের নাম এসআইআরে জোর জবরদস্তি বাদ দেওয়া হয়েছে। রাতে কলকাতায় ফিরে সবার থেকে পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এপিল ফাইল করাচ্ছি। কারও নাম বাদ যাবে না। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত শক্তিশালী  করতে হবে। সবাই ফর্ম ফিলাপ করে অন লাইন, অফ লাইন ফর্ম জমা করবেন'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

