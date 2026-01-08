Abhishek Banerjee: 'কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম যদি হয় অমিত শাহ, বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম...' মালদহে অভিষেক...

Abhishek Banerjee: 'কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম যদি হয় অমিত শাহ, বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম...' মালদহে অভিষেক...
Abhishek Banerjee: 'পরিযায়ী শ্রমিকদের আর ফেরত যেতে দেব না। আমাকে তিন মাস সময় দিন। কেন্দ্রের সরকার বদলাবে। আজ না হোক কাল। যারা বাংলাদেশী বলে আপনাদের জেলে ঢুকিয়েছে তাদের দিয়ে ক্ষমা চাওয়াব আজ নয়তো কাল'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম যদি হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'। ছাব্বিশের প্রচারে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, '২০৩১ বিজেপির শেষ। শুধু নিজেরা ভাগ হবেন না। যারা ভাগ মমতা ভাগ বলেছিল, তারা আজ ভাগ বিজেপি ভাগ হয়ে গিয়েছে'।
নজরে ছাব্বিশ। জেলায় জেলায় প্রচারে অভিষেক। আজ, বৃহস্পতিবার সভা ছিল মালদহে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'কংগ্রেস আছে একদিক, সিপিএম আছে একদিকে। নতুন দল আসছে। কে কোথায় যাবে, কোথায় প্রার্থী দেবে সেটা ঠিক করবে তারা। কিন্তু বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। সেটা মনে রাখবেন'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের আর ফেরত যেতে দেব না। আমাকে তিন মাস সময় দিন। কেন্দ্রের সরকার বদলাবে। আজ না হোক কাল। যারা বাংলাদেশী বলে আপনাদের জেলে ঢুকিয়েছে তাদের দিয়ে ক্ষমা চাওয়াব আজ নয়তো কাল'। তাঁর কথায়, 'কর্নাটক, তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেস সরকার। মালদা দক্ষিণের সাংসদ কংগ্রেসের। এদের থেকে কি আশা করেন? ইশা খান কি পারে না সেখানে ফোন করে বলতে তার জেলার মানুষকে হেনস্থা করছে। যারা এখানের মানুষদের বোকা ভাবে তারা ভুল করছে। অনেকে কাউকে কাউকে দাঁড় করিয়ে করিয়ে মন্দির মসজিদের রাজনীতি করছে। মানুষ কিন্তু বোকা নয়। সব বুঝছে। এবার এমন বন্দি করব হাতের শেকল খুলতে পারবে না। চাবিটাই খুঁজে পাবে না'।
অভিষেকের সাফ কথা, 'কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম যদি হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পারবে না ওরা। অন্য রাজনৈতিক দল ডিল করে নিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস করেনি'। নাম না করে বলেন, 'যিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন তিনি এখন বাবরি মসজিদ বানাচ্ছেন। আর কিছু পয়সা তুলে নিচ্ছে। এক পয়সাও দেবেন না। গরীব মানুষকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন। কোরানে লেখা আছে। কোনও ধর্ম বিভাজনের কথা বলে না। যারা বিজেপির সাথে ডিল করে মানুষকে অসুবিধায় ফেলতে চাইছেন তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে'।
২০২৩ সালে উত্তর-পূর্ব মেঘালয়ে বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল। অভিষেক বলেন, 'মেঘালয়ে আমরা লড়তে গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা এখন বিরোধী দল। কংগ্রেসের যারা জিতেছিল, তারা বিজেপিতে চলে গিয়েছে। আমাদের কেউ যায়নি। বাংলাতেও খালি ভাঙতে পারছে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে। আমি সেই একই মাঠে সভা করব ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেদিন ট্রেলার দেখাব। আর ২৬ এর ভোটে সিনেমা দেখাব। তৈরি থাকো'।
