Abhishek Banerjee: 'বিজেপিকে রেখে দিলে আলসার, বাড়তে দিলে ক্যানসার'
Abhishek Banerjee: বিধানসভা ভোটের প্রচারে পুরুলিয়ায় অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'বিজেপির জন্যই এখানে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এদের বিদায় করতে হবে। সিপিএমের লোকেরাই এখন বিজেপি হয়েছে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটের প্রচারে এবার জঙ্গমহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রেখে দিলে আলসার, বাড়তে দিলে ক্যানসার', পুরুলিয়ায় জনসভাকে এভাবেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন তিনি। বললেন, 'আমি জানি এখানে অনেক ব্লকে অনেক দাবি আছে। আমার কাছে সব নোট আছে। পুরুলিয়ার ৯-০ হলেই ৫ মাসের মধ্যে সব দাবি পূরণ করব। উন্নয়ন দিয়ে দায়বদ্ধতা পূরণ করব'।
একুশের বিধানসভা ভোটে পুরুলিয়ায় গেরুয়া-ঝড়। এই জেলায় ৯ আসনের মধ্যে ৬টিতেই হেরেছে তৃণমূল। এমনকী, পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রটিও বিজেপি দখলে। অভিষেক বলেন, 'এই জেলা আবার সবুজময় হওয়ার অপেক্ষায়। বিজেপির জন্যই এখানে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এদের বিদায় করতে হবে। সিপিএমের লোকেরাই এখন বিজেপি হয়েছে'।
অভিষেকে কথায়. '২০১৮ সাল থেকে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ায় অশান্তি হওয়া শুরু হল। বিভাজনের রাজনীতি! লোকসভাতে ভালো ফল করল বিজেপি। চব্বিশের অল্প ভোটের ব্যবধানে আমরা হেরেছি'। বলেন, '২০১১-র আগে কী অবস্থা ছিল পুরুলিয়ার? দুপুরে ৩টের পর কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। পুলিসও থানা থেকে বেরোতে ভয় পেত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শান্তিশৃঙ্খলা এসেছে'।
অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, 'তৃণমূলের কোনও নেতা যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে আমাকে জানাবেন। ওই নেতার জন্য তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। মনে রাখবেন উন্নয়নের জন্য ভোট দিচ্ছেন। শান্তিশৃঙ্খলা আছে বলেই মোদীবাবুরা এসে বড় বড় কথা বলছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে মাওবাদী বন্দুকের নিচে মাথা নিচু করতে থাকতে হবে'।
পুরুলিয়ায় ট্রেনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন অভিষেক। বলেন, 'ভোটের ফল ঘোষণার ৩ মাসের মধ্যে ২০ জন প্রতিনিধি নিয়ে দিল্লিতে রেলমন্ত্রীর কাছে যাব। সব দাবি আদায় করে নিয়ে আসব। হাওড়ার ট্রেন হাওড়াতেও ঢোকাতে হবে, সাঁতরাগাছি নয়। কুর্মিদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এখানকাপ সাংসদ ১২ বছরে কেন্দ্রের কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন? দেখাতে পারবেন'?
বাদ যায়নি SIR প্রসঙ্গও। অভিষেক বলেন, 'SIR নিয়ে মামলা করেছিল তৃণমূল। জয় কার হল? সুপ্রিম কোর্ট বলেছে লিস্ট টাঙাতে হবে। বাংলার মানুষ জয় হল। তোমরা SIR করছ কিন্তু বাংলার মানুষের দাবি মেনে নিয়ে। এটাই বাংলা আর গুজরাটের পার্থক্য'। তাঁর সাফ কথা, 'SIR-র কত লোক মারা গেল! দায় কার? ৮০ দিনে ১১৭ জন আত্মহত্যা করেছে। দায় কার? যেখানে রামমন্দির হয়েছে, সেখানে বিজেপি বেড়েছে। ধর্ম বাড়িতে করুন'।
অভিষেক জানান, 'আজ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে আবাসের টাকা পৌঁছে দেবে রাজ্য সরকার'। তাঁর অভিযোগ, জয় জীবনের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। জ্য়োর্তিময় মাহাতের সরকার সব টাকা বন্ধ করে রেখেছে। পুরুলিয়াতে ডবল ইঞ্জিন, কী করেছে আপনাদের সাংসদ? যাঁরা দশ বছর ধরে আপনাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন এটা'।
