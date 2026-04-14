Abhishek Banerjee: বাজবে শুধু DJ, বুকের পাটা থাকলে ৪ মে বাংলায় থাকুন: শাহকে খোলা চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

Abhishek Banerjee:  'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অত উদার নই। বিজেপির সঙ্গে অত উদারতা দেখানো যাবে না'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 14, 2026, 05:46 PM IST
শাহকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিধানসভা ভোটের প্রচারে এবার উত্তরবঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অত উদার নই। বিজেপির সঙ্গে অত উদারতা দেখানো যাবে না'। বললেন, '৪ মে কড়াই গণ্ডায় হবে। বাংলাকে যাঁরা অপমান করেছে তাঁদের জন্য ৪ মে রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, ডিজে বাজবে।অমিত শাহ ৪ মে বাংলায় থাকুন। দেখব, কত বড় বুকের পাটা'।

হাতে আর বেশি সময় নেই। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফাতেই ভোট উত্তরবঙ্গের প্রায় সব বিধানসভাকেন্দ্রেই। আজ, মঙ্গলবার কোচবিহারের এ বি এন শীল কলেজ গ্রাউন্ড থেকে পুরাতন পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন অভিষেক। এরপর দুপুরে ময়নাগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা। 

অভিষেক বলেন, 'ধূপগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী গান্ধীজিকে দেশের শত্রু বলছেন। ধূপগুড়িতে আমরা গান্ধীজির মূর্তি বসাব। ২ অক্টোবর সেই মূর্তি উদ্বোধন করতে আসব আমি। ২৩ তারিখ জোড়া ফুলের বোতাম এমন ভাবে টিপবেন যেন ৪ মে বিজেপি নেতারা চোখে সর্ষের ফুল দেখেন'।

ময়নাগুড়িতে এবার তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়। অভিষেক বলেন, 'উন্নয়নের গ্যারান্টার আমি। ডায়মন্ডহারবারের মতো ময়নাগুড়িকে সাজাব। ময়নাগুড়িতে মহিলা কলেজ হবে'। তাঁর কথায়, 'শহর থেকে তৃণমূলকে ৩০ হাজার ভোটে জেতাতে হবে। শহরের মানুষ যদি আমাদের ভোট দিয়ে হতাশ হন, পুরসভায় পাল্টে দেবেন'।

একুশে বিধানসভা ভোটে ময়নাগুড়িতে জিতেছিল বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায়। ছাব্বিশেও  বিজেপির প্রার্থীতালিকায় ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে নাম ছিল বিদায়ী বিধায়কেরই। কিন্তু প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ময়নাগুড়িতে বিজেপি পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে চলে বিক্ষোভ।  বিক্ষোভের মুখে প্রার্থী-বদল। ময়নাগুড়িতে কৌশিক রায়ের বদলে ডালিম রায়ের নাম ঘোষণা করে বিজেপি। কিন্তু প্রার্থীপদ ছাড়তে নারাজ বিদায়ী বিধায়ক। একই দিনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিজেপির ঘোষিত প্রার্থী ও বিদায়ী বিধায়কও।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

