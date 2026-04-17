CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Abhishek Banerjee: যদি হিম্মত থাকে, ৪ তারিখ কলকাতায় থাকবেন ১২টার পর দেখা হবে: শাহকে বেনজির চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

Abhishek Banerjee: যদি হিম্মত থাকে, ৪ তারিখ কলকাতায় থাকবেন ১২টার পর দেখা হবে: শাহকে বেনজির চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

Abhishek Banerjee:   '১২ টার পর দেখা হবে, কত বড় গুন্ডা আপনি, আর কত আপনার ক্ষমতা। খেলা তোমরা শুরু করেছ, তৃণমূল শেষ করবে'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 17, 2026, 11:24 PM IST
Abhishek Banerjee: যদি হিম্মত থাকে, ৪ তারিখ কলকাতায় থাকবেন ১২টার পর দেখা হবে: শাহকে বেনজির চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
শাহকে বেনজির চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটের মুখে 'বঙ্গবাসী' অমিত শাহ! 'যদি আপনার বুকে পাটা থাকে, আর বাপের বেটা হন, ৪ তারিখ কলকাতায় থাকবেন', বেনজির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, '১২ টার পর দেখা হবে, কত বড় গুন্ডা আপনি, আর কত আপনার ক্ষমতা। খেলা তোমরা শুরু করেছ, তৃণমূল শেষ করবে'।

যেদিন ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন পেশ করেন শুভেন্দু অধিকারী, সেদিন হাজির ছিলেন অমিত শাহ।  নিজেই জানিয়েছিলেন,'১৫ দিন এখানে আমি এখানেই থাকব'। বস্তুত, ২ দিন ছিলেনও কলকাতায়। বিজেপি সূত্রে খবর, ফের শহরে আসছেন শাহ। ভোটের সময়ে থাকতে পারেন কলকাতাতেই। কতদিন? ১৯ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। ভোটের প্রচারও করার সম্ভাবনা।

এর আগে, বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শাহ। বলেছিলেন, 'মমতাকে হারানো মানেই অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা। এই অনুপ্রবেশকারীদের একমাত্র বের করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। ছশো একর জমি চাই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য। সেই জমি দিচ্ছে না দিদি। যাতে বেড়া দেওয়া না যায়। আর বিএসএফকে দোষ দেওয়া যায়। আরে দিদি! বিএসএফ নিজের প্রাণ দিতে পারে কিন্তু কোনও অনুপ্রবেশকারীকে দেশে ঢুকতে দেয় না। আপনার দিন শেষ। ৫ মে বিজেপি সরকার গঠন হবে। আর তার ৪৫ দিন পর বিএসএফকে ৪৫ একর জমি বিএসএফকে দিয়ে দেব। সীমান্ত তো বন্ধ হবেই, তার পরেও দেশ থেকে এক একজন অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে দেশ থেকে বের করব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

West Bengal Assembly Election 2026Amit ShahAbhishek Banerjee
