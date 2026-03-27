Abhishek Banerjee challenge BJP: বিজেপিশাসিত রাজ্যে সব মহিলাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হোক, প্রচারই করব না: ওপেন চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

Abhishek Banerjee challenge BJP:   'বাংলায় ভোট বলে লোক দেখানো পেট্রলের দাম কমেছে। যেদিন ভোট শেষ হবে গ্য়াসের দাম দু'হাজার টাকা হবে। পেট্রলের দাম দুশো টাকা হবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 27, 2026, 06:06 PM IST
জঙ্গলমহলে ভোটের প্রচারে অভিষেক

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিজেপি যদি তাদের রাজ্য সব মহিলাকে একমাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে পারে, তাহলে আর ভোট চাইতেই আসব না'। শাহি চার্জশিটের আগেই চ্য়ালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'মোদী বাংলায় এসে ঘোষণা করুন আগামী পাঁচ বছর পেট্রল, গ্যাসের দাম বাড়বে না। আমরা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেব'।

ভোটের বাংলায় চড়ছে রাজনীতির পারদ।  বিনপুরে জনসভায় অভিষেক বললেন, 'বাংলায় ভোট বলে লোক দেখানো পেট্রলের দাম কমেছে। যেদিন ভোট শেষ হবে গ্য়াসের দাম দু'হাজার টাকা হবে। পেট্রলের দাম দুশো টাকা হবে'। তাঁর সাফ কথা,'বিজেপি যখন প্রচারে আসছে, তখন জানতে চান ৫ বছর কী কাজ করেছে আদিবাসীদের জন্য।  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী মহিলাদের ১৭০০ টাকা করে দিচ্ছে'। বলেন, 'যাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে, তারা আসলে দেউলিয়া।  ২০২১ সালে বলেছিলাম ধর্ম নয়. কাজ দেখে ভোট দিন। ৪-০ করে দিয়েছিলেন। কাজের ধারা ও জয়ের ধারা বজায় রাখতে হবে'।

অভিষেকের কথায়,  'এরা মুখে আদিবাসী প্রেমের কথা বলে। দিল্লিতে কৃষি ভবনে বীরবাহা হাঁসদাকে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে  গিয়েছিল।  বিরোধী দলনেতা বলেছিল, বীরবাহা তাঁর জুতো নিচে থাকে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আপনারা আপনাদের অধিকার হারাবেন। যে বিজেপি রামনবমী পালন করছে, সেই বিজেপি আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানায় না'।  বলেন, 'কেন্দ্র যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনে, তাহলে সবথেকে বেশি ক্ষতি হবে আদিবাসীদের। শুধু তাই নয়, কী খাব? কী পরব? সব ঠিক করে দেবে বিজেপি। আড়াইশো সিট নিয়ে ক্ষমতা আসবে তৃণমূল। যাতে উন্নয়ন বাধা না পায়, এই ভোট তার লড়াই'।

এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করছে বিজেপি। আজ, শুক্রবার রাতেই শহরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামীকাল, শনিবার নিউটাউনে হোটেল বিজেপি-র চার্জশিট পেশ করবেন তিনি। এরপর দুপুরেই আবার ফিরে যাবেন দিল্লি।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

