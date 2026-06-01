/Ritabrata Banerjee on Abhishek: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলটাই হাইজ্যাক করে নিয়েছেন অভিষেক, বিস্ফোরক ঋতব্রত

পিয়ালী মিত্র: দলের 'সেনাপতির' বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতার দাবি, মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের দলটা আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইজ্যাক করে নিয়েছেন। গত ৬ মে দলের যে বৈঠকে গিয়েছিলাম সেই মিটিংয়ে পরিষদীয় দল নিয়ে কোনও রেজলিউশন হয়নি। সেই মিটিংয়ে একটাই রেজলিউশন হয়েছিল যে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিতে হবে। ওনার সাফল্যের জন্য হয়তো স্ট্যান্ডিং ওভেশন! ওই মিটিংয়ের পর ১৯ মে যে মিটিং হয় সেখানে ৬ মে-র তারিখ দিয়ে সই করতে বলা হয়। আমরা যখন সই করি তখন দেখি যে অনেক বিধায়ক যারা নেই তাদের নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের কয়েকজনের হাতেই খাতাটা ঘোরাফেরা করছিল। আমাদের সিরিয়ালটা অনেক পেছনে ছিল। আমরা দেখি যে বিধায়ক নেই তার নাম ওখানে লেখা হয়েছে। আমাদের মনে হয় গোটা বিষয়টি ঠিক নয়।
ফলতার প্রসঙ্গ টেনে ঋতব্রত বলেন, ফলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লাখ ৬৮ হাজার ভোট পেয়েছিলেন, বিজেপি পেয়েছিল ১৫ হাজার, সিপিএম ২ হাজার ভোটে পেয়েছিল। এই বিপুল ভোট পাওয়ার পর জাহাঙ্গির খান ওরফে পুষ্পা পালিয়ে গেল। এই জাহাঙ্গির সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, জাহাঙ্গির চাইছে একটা ইলেকট্রিক দাহ চুল্লি হবে। সেই পুষ্পা পালিয়ে গেল! আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, ও কেন বরখাস্ত হচ্ছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ট্যুইট দেখে নাও।
পার্টির কার্যপদ্ধিত নিয়ে বলতে গিয়ে ঋতব্রত বলেন, উলুবেরিয়া পূর্ব কেন্দ্রে যখন লড়াই করতে যাই তখন মোট ৩৭ দিনে আমি দেখেছিলাম দুর্নীতি একটা বড় অ্যাজেন্ডা। উলুবেরিয়া পৌরসভায় হাউজিং ফর অল-এ যে ১০ হাজার ঘর দেওয়ার কথা সেই ঘরগুলো নেই। এক একটা ঘর মানে ৩ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। এই দুর্নীতির কথাও আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম। দিদির সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন লিখিত দিতে। সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। আর এই ঘটনাটা নিয়ে আমাদের মনে হয়েছিল, স্পিকারের কোনও পার্টি নেই। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হয়েছিল স্পিকারের কাছে চিঠি দেওয়া যায়।
অভিষেককে স্ট্যান্ডিং ওভেশন প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, অনিচ্ছা সত্বেও হাফ স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিয়েছিলাম। উঠিনি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু এমন বিধায়ক রয়েছেন যিনি গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন। স্পিকারকে যখন চিঠি দিয়েছিলাম তখন ওঁর যে সাহস সেটা আমার ও সন্দীপনের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। বুঝেছিলাম, চিঠি দেওয়া যায়। 'নতুন দল' গড়া হচ্ছে বলে একটা খবর চলছে। কিন্তু প্রথম কথা, আমি ও সন্দীপন যা করেছি তা আমরা আমাদের মধ্যে আলোচনা করে করেছি। এর সঙ্গে নতুন দলের কোনও বিষয় নেই। আমাদের মনে হয়েছে, অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় যে স্টাইলে দল চালাচ্ছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়। ধরুন একটা দল, দলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, তাঁর সামনে ২২টা গাড়ির কনভয় ছিল। রেজাল্ট বের হওয়ার পর তিনি আর বেরোচ্ছেন না। ফল প্রকাশের ২৬ দিন পর বেরিয়েছেন। এগুলো পজিটিভ দিক নয়। আপনাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে।
শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে বহু বিধায়ক আসেননি। আপনিও যাননি? কেন? ঋতব্রত বলেন, আমি ও সন্দীপনের মনে হয়েছিল যে যখন পুষ্পাকে বরখাস্ত করার কথা বলেছিলাম তখন অভিষেক বলেছিলেন ট্যুইট দেখে নাও। তাই মিটিংয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। মিটিংয়ে গেলেই যদি বলা হয়, ট্যুইটে দেখে নাও তাহলে মিটিংয়ে গিয়ে করব কী? মনে হয়েছিল মিটিংয়ে কোনও প্রোডাক্টিভিটি নেই, তাই যাইনি।
কুণাল ঘোষ বলেছেন যারা বৈঠকে যাননি তারা বিট্রে করেছেন। এনিয়ে ঋতব্রত বলেন, উলুবেরিয়ায় যখন লড়তে গেলাম সেখানে মানুষ দুর্নীতির কথা বলছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায়, অভয় দাস, আকবর সেখের কথা বলছেন মানুষ-হিউজ দুর্নীতি। একশো জনের মধ্যে ৯০ জন কি মিথ্যে কথা বলতে পারেন? আমি তদন্তের দাবি করছি। এসব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে এসেছিলাম। আমার এজেন্ট বুথে বসতে পারছেন না। কারণ হল নমিনেশনের সময় যে সইটা করা হয়েছে তার বুথে যে প্যাকেটটা গিয়েছে তার সঙ্গে মিলছে না। তখন আমি বলেছিলাম এটা সাবোতাজ। আমি প্রেস ডাকব। তখন আইপ্যাকের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয় ভোটের পর আকবর ও অভয়ের বিরুদ্ধে ব্য়বস্থা হবে। কিন্তু প্লিজ পুলক রায়ের নাম বলবেন না। তাহলে পুলক রায় কার ঘনিষ্ঠ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত তার মাথায় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। মালবাজারে রাস্তা হবে। তার জন্য উলুবেরিয়া থেকে কেন সিমেন্ট ও রড যাবে। এটা মানুষ জানতে চান। আমরা এখন বহিষ্কৃত। তাই আমরা এখন অনেক কিছুই বলতে পারি। নির্দিষ্ট কিছু লোক লাভবান হয়েছেন। পুলক রায় কী করেন? ওঁর শিক্ষাগত যোগ্য়তা কী? হঠাত্ করে কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব তিনি পেয়ে যান? এগুলো তো তদন্তের আওতায় আসা দরকার। ওখানে নারায়ণার দুটো কলেজ, ওঘুলো আসলে কার? কুণালবাবু আমাকে বেইমান বলেতই পারেন, আমাকে কিন্তু চোর চোর শুনতে হয়নি।
অভিষেকের উপরে হামলা প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, রাজনীতিতে কোনও রকম হামলার জায়গা নেই কিন্তু মানুষের রাগ বলে একটা বিষয় রয়েছে। ওঁর জন্য চাটার্ড ফ্লাইট যেত আমি তো এটারও তদন্ত চাই। আমরা যা জানি তা তুলে ধরব। আমরা চাই এর তদন্ত হোক। আমাদের কোনও দল নেই। আমরা এখন ফ্রি বার্ড। দিদির প্রতি মানুষের ক্ষোভ নেই। যার জন্মদিনে মানুষ কেক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যার এতটা জনপ্রিয়তা, তার বিরুদ্ধে কেন জনরোষ আছড়ে পড়বে? নিউটনের তৃতীয় সূত্রে এসব হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটা গড়েছিলেন তা এখন বেরোতে বরোতে এখন একটা কর্পোরেট সংস্থা হয়ে গিয়েছে। আইপ্যাকের মাধ্যমেই রিপোর্টিং করতে হত। আমিও সেটাই করেছি। সমস্যার কথা দলে বলেছি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)