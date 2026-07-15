শুভেন্দু পেয়েছিলেন, অভিষেক কেন পাবেন না? 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন' চেয়ে হাইকোর্টে ভাইপো

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন বা আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে অভিষেক।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, শাসক দলের তরফে এটি একটি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত প্রয়াস। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। বহু পুরনো অভিযোগ নতুন করে পুলিসের কাছে জমা দেওয়া হচ্ছে। পুলিসও কোনো যাচাই না করে দ্রুত এফআইআর (FIR) দায়ের করছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, ধারাবাহিক ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। একজন বিশিষ্ট বিরোধী নেতার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও আগে এমন ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন পেয়েছিলেন।
কী এই ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন?
ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশনহল এমন এক ধরনের ঢালাও আইনি সুরক্ষা, যা কোনো ব্যক্তিকে তার যেকোনো কাজের জন্য মামলার ভয় বা শাস্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখে। একটি কম্বল যেমন পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, এই আইনও তেমনি একজন মানুষকে সব ধরণের আইনি ঝামেলা থেকে পুরোপুরি ঢেকে বা বাঁচিয়ে রাখে।
অন্যদিকে, দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে আদালতে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ১১.৪৮-এ বিধাননগর আদালতে যান অভিষেক। ডিজে মামলায় কন্ঠস্বরের নমুনা দিতে আদালতে গিয়েছেন তিনি। এর আগে ডিজে (DJ) মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার জন্য তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সিআইডি-র (CID) পক্ষ থেকে গত ৩০ জুন এবং ৮ জুলাই তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়। তবে সেই দুই বারই তিনি হাজিরা দেননি। তিনি তদন্তে গড়হাজির ছিলেন।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। আজ যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠস্বরের নমুনা না দেন, তবে তাঁর ওপর থেকে আইনি সুরক্ষাকবচ তুলে নেওয়া হতে পারে। আদালতের নির্দেশ মেনেই অভিষেক আজ গিয়েছেন সেখানে। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিধাননগর আদালতে পৌঁছন তিনি। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় আদালত চত্বর।
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