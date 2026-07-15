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শুভেন্দু পেয়েছিলেন, অভিষেক কেন পাবেন না? 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন' চেয়ে হাইকোর্টে ভাইপো

Abhishek Banerjee: অভিষেকের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত প্রয়াস শাসক দলের তরফে দেখা যাচ্ছে। বহু পুরনো অভিযোগ নতুন করে পুলিসের কাছে আবেদন করা হচ্ছে। এবং পুলিস দ্রুত এফ আই আর দায়ের করছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:09 PM IST
শুভেন্দু পেয়েছিলেন, অভিষেক কেন পাবেন না? 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন' চেয়ে হাইকোর্টে ভাইপো
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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