  • Abhishek Banerjee reaction Supreme Court verdict: তৃণমূল কোর্টেও লড়াই করে জেতে, ভোটেও জেতে: সুপ্রিম- রায়ে হুংকার অভিষেকের

Abhishek Banerjee reaction Supreme Court verdict:  'ভাবুন এদের সাহস কতটা স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরেও লাইনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমি দেশের নাগরিক'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 16, 2026, 06:52 PM IST
অভিষেকের হুংকার

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাইবুনালে নাম উঠলে এবারেই দেওয়া যাবে ভোট। SIR মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'তৃণমূল কোর্টে লড়াই করে জেতে। মানুষের ময়দানেও লড়াই করে জেতে'।

অভিষেক বলেন, 'SIR নিয়ে আজ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আপিলে যে কেসগুলি গিয়েছে ২১ তারিখের মধ্যে যেগুলি হয়ে গিয়েছে, সব নাম তুলতে হবে। তৃণমূল কোর্টে লড়াই করে জেতে, মানুষের ময়দানেও লড়াই করে জেতে। ভাবুন এদের সাহস কতটা স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরেও লাইনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমি দেশের নাগরিক'।

অভিষেকের সাফ কথা, 'আমরা যদি অবৈধ হই তাহলে কি সৌমিত্র খাঁ বৈধ? সৌমিত্র খাঁ যদি অবৈধ হয় তাহলে তো নরেন্দ্র মোদিও অবৈধ। সাংসদ হয়েছে বলেই প্রধানমন্ত্রী। বাংলার ক্ষমতা, বাংলা দেখাবে। এমন ভাবে জবাব দেবেন যাতে ভোটের রেজাল্টের দিন ভোট বাক্স খুললেই বিজেপি নেতারা চোখে সর্ষেফুল দেখেন'। বলেন, 'কেউ কেউ জয় বাংলা শুনলে পাগলের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। কোভিডের সময় এসেছিল কোভিশিল্ড।‌ আর বহিরাগতদের জন্য কোভিশিল্ড হচ্ছে জয় বাংলা'।

এদিকে SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উদ্দীপিত মমতাও।  দলের কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো, যাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ তারিখ। বুথের সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের বলব, সে দিন রাতের মধ্যেই ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যেন পৌঁছে দেয়। যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন'।

মমতা বলেন, 'সকলকে অভিনন্দন। দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, সকলে ধৈর্য ধরুন। আমি খুব খুশি। বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত'। মনে করিয়ে দেন, 'আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যাদের নাম আছে ট্রাইবুনালে যারা অ্যাপ্লাই করেছে। প্রথম দফার নির্বাচনের ভোটারদের তালিকা, তারা প্রকাশ করবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ২১ তারিখে'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

