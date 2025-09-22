Abhishek Banerjee on GST Reforms: 'বিজেপি যেদিন শূন্য হবে সেদিন জিএসটিও শূন্য হবে'!
Abhishek Banerjee on GST Reforms: আজ, সোমবার থেকে সারা দেশে চালু হয়ে গেল জিএসটি নয়া কর কাঠামো। 'এদের আর কোনও কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বিজেপি যেসব সিদ্ধান্ত নেয়, তার কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই', কেন্দ্রকে নিশানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: '২৮ থেকে ১৮ হয়েছে। বিজেপি যদি ২০০ হত, তাহলে ৯ হত'। জিএসটি নিয়ে এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বললেন, 'বিজেপি যেদিন শূন্য হবে সেদিন জিএসটিও শূন্য হবে'।
আজ, সোমবার থেকে সারা দেশে চালু হয়ে গেল জিএসটি নয়া কর কাঠামো। চার ধাপে জিএসটি নেওয়া থেকে বেরিয়ে এসে সরকার এবার নেবে ২ ধাপে জিএসটি। ফলে বহু পণ্যের দাম একধাক্কায় অনেকটাই কমল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পুরানো দামেই কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিষেক বলেন, 'নোটবন্দির সময় তো একই জিনিস হয়েছে। এদের আর কোনও কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বিজেপি যেসব সিদ্ধান্ত নেয়, তার কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। এনআরসির ক্ষেত্রে একই জিনিস— আবার নোটবন্দিতেও একই'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'বিজেপি কৃষি আইনের কথা বলেছিল৷ তারও কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। এত বড় বড় কথা। অপারেশন সিঁদুরের সময় বলেছিল ব্লাড অ্যান্ড ওয়াটার ক্যান নট ফ্লো টুগেদার, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত ক্রিকেট ম্যাচ খেলবে কেন? আপনি পিওকে-টাকে আগে আমাদের দখলে আনুন। আমাদের নেত্রী কিন্তু আগেই বলে দিয়েছেন রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও আমরা এই বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে আছি। তাঁরা যা করবে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু বিজেপির দ্বিচারিতা বারবার প্রমাণিত'। সঙ্গে প্রশ্ন, 'নোটবন্দি করে ১৪০ জন লোক নোটবদলের লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গেল, এর দায় কার? সিএএ-র জন্য আমার এলাকার ফলতায় একজন আত্মহত্যা করল। আমি তাঁর বাড়ি গেছিলাম। এ দায় কার? আমি জিএসটি ঘোষণা করলাম, কিন্তু তার কোনও বাস্তবায়ন নেই, কারণ, অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই'।
