Abhishek Banerjee: 'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিল ভোটে হারাব', হুংকার অভিষেকের!
Abhishek Banerjee: 'SIR-র নাম করে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল। সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছিল কমিশন'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশনে এল 'সুপ্রিম' (Supreme Court on SIR) ধাক্কা! 'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিল ভোটে হারাব', হুংকার অভিষেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বললেন, 'আমি খুব খুশি, আনন্দিত। আজ খবর পেলাম তৃণমূলের দাবিতে মান্যতা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির (logical discrepancy) লিস্ট প্রকাশ করতে হবে'।
ছাব্বিশের বিধানসভার প্রচারে এবার বারাসতে। অভিষেক বলেন, 'আজ হিয়ারিং ছিল। তৃণমূল মামলা করেছে'। তাঁর অভিযোগ, 'SIR-র নাম করে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল। সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে নাম বাদ দেওয়া চেষ্টা করছিল কমিশন। জানান, 'আজ থেকে ২০ দিন আগে দিল্লি গিয়েছিলাম। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দাবি ছিল, তালিকা প্রকাশ করতে হবে'। অভিষেকের কথায়, 'কমিশন বলেছিল করবে না। কারণ খেলা ধরে পড়ে যেত। আমরা বলেছিল হিয়ারিংয়ে BLO 2-কে রাখতে হবে। বিজেপির SIR খেলা শেষ। দু'গালে থাপ্পড় মেরেছে সুপ্রিম কোর্ট'।
কমিশনকে অভিষেকের কটাক্ষ, 'কী জেদ! বলেছিল করবে না। আমি তো বলেছিলাম, আমি করাব, করতে হবে'। তাঁর সাফ কথা, 'আমি সবসময় উদারতায় বিশ্বাস করি না। বাংলার মানুষকে ভাত মারবে! আমরা চুপ করে বসে থাকব? এবার রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ডিজে বাজবে শান্তিপূর্ণভাবে'।
এদিকে গতকাল রবিবারই হুগলির সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী। অভিষেক বলেন, 'গতকাল সিঙ্গুর থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পালটানো দরকার, এবার বিজেপি সরকার। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত। পরিবর্তন দরকার। তবে ,সেটা বিজেপি নেতাদের'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'আগে জয় শ্রীরাম বলে সভা করত। এখন জয় জয় মা দুর্গা, কালী বলে সভা করছেন। আগামী দিন প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হবে। বাংলায় এসে জয় জয় বাংলা বলবেন। এই মাটি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট হবে না'।
আজ, সোমবার পশ্চিমবঙ্গে SIR-র সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, বাংলায় SIR হিয়ারিংয়ে থাকতে হবে BLA-দের! শুধু তাই নয়, কেন নাম বাদ, কারণ দেখিয়ে ব্লকে-ব্লকে টাঙাতে হবে সেই ১.৩২ কোটির লিস্টও! এর অর্থ, লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও বিডিও অফিসে ঝোলাতে হবে (SIR in Bengal)।
সুপ্রিম কোর্টে SIR শুনানি সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে ওঠে। আবেদনকারীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বাল জানান, শুনানির জন্য অনুমোদিত ভেন্যুর সংখ্যা মাত্র ৩০০। অথচ প্রয়োজন অন্তত ১৯০০টি। তাঁর অভিযোগ, এই মুহূর্তে কোনও বুথ লেভেল অফিসার (BLO) নিয়োগই করা হয়নি।
