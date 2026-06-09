Agnimitra Paul warning: 'পালিয়ে পার পাবেন ভেবেছেন অভিষেক? তা হওয়ার নয়', হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

প্রদ্যুত্ দাস: 'যদি মনে করেন, পালিয়ে পার পেয়ে যাবেন, তা কিন্তু হওয়ার নয়'। সই জাল কাণ্ডে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর সাফ কথা, 'সিআইডি-র কাছে জবাবদিহি করতেই হবে'।
দু'দিনের সফরে এখন উত্তরবঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী। এদিন জলপাইগুড়িতে তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছরে নানা ধরণের দুর্নীতির অভিযোগ বাংলার মানুষ দেখেছেন। তবে বিধায়কের সই জাল করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর'।
মন্ত্রী জানান, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি চিঠি আমাদের কাছে এসেছিল। সেখানে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম তুলে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু সাংসদ হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই বিধায়কদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। সেজন্যই সিআইডি তলব করেছে'। সঙ্গে কটাক্ষ, 'তিনি হয়তো ভাবছে শিষ্য পুষ্পার মতো পালিয়ে বেড়াবেন'।
অগ্নিমিত্রার কথায়, 'তদন্তে সহযোগিতা করা সকলের দায়িত্ব। কেউ যদি মনে করেন তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। সেটা ভুল ধারণা। তদন্তকারী সংস্থা যা জানতে চাইবে, উত্তর দিতে হবে'।
সই জাল কাণ্ডে কালীঘাটে বাড়িতে গিয়ে অভিষেককে নোটিশ ধরিয়েছে CID। কিন্তু হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এরপর গতকাল সোমবার ৮ জুন ফের অভিষেককে তলব করা হয়নি ভবানী ভবনে, কিন্তু তিনি যাননি। সিআইডি-কে চিঠি দিয়ে সময় চেয়েছেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, সিআইডি নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলাও করেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।
ঘটনার সূত্রপাত নতুন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিবালয় এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে এই সংক্রান্ত একটি রেজোলিউশন চিঠি ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে ৭০ জনেরও বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর দেখানো হয়।
কিন্তু এর পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে, দলের ওই নির্দিষ্ট সভার দিন অনেক বিধায়ক আদতে উপস্থিতই ছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ তারিখ একটি সাধারণ দলীয় মিটিংয়ে বিধায়কদের উপস্থিতির যে স্বাভাবিক সই করানো হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটাকেই বেআইনিভাবে রেজুলেশন বা প্রস্তাবের সই হিসেবে চালিয়ে স্পিকারের কাছে পেশ করা হয়। বিশেষ করে চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত বিধায়কের নাম ব্লক লেটারে লিখে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করার গরমিল হাতেনাতে ধরা পড়ে।
বিধায়কদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করে। বিষয়টি পুলিসমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছনো মাত্রই তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র (CID) হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
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