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Agnimitra Paul warning: 'পালিয়ে পার পাবেন ভেবেছেন অভিষেক? তা হওয়ার নয়', হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul warning:  'গত ১৫ বছরে নানা ধরণের দুর্নীতির অভিযোগ বাংলার মানুষ দেখেছেন। তবে বিধায়কের সই জাল করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:18 PM IST
Agnimitra Paul warning: 'পালিয়ে পার পাবেন ভেবেছেন অভিষেক? তা হওয়ার নয়', হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার
Image Credit: অভিষেককে হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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