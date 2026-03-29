Abhishek Banerjee: 'হুমায়ুন কবীরকে সমর্থন করা আর মুর্শিদাবাদে খাল কেটে কুমীর আনা একই'

Abhishek Banerjee: 'হুমায়ুন কবীরকে সমর্থন করা আর মুর্শিদাবাদে খাল কেটে কুমীর আনা একই'
Abhishek Banerjee: 'যে জার্সি পরে আছেন, সেই দলের হয়ে খেলুন। অন্য দলের হয়ে খেলতে গেলে, একমাস পর লালকার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে করে দেব। সারাজীবন আর মাঠে ঢুকতে পারবেন না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিজেপিতে যোগদান দিয়ে ২০১৯ যখন বিজেপির প্রার্থী হল, তখন তাঁর বোধোদয় হল না, বাবরি মসজিদ করতে হবে'। মুর্শিদাবাদে ভোটে প্রচারে গিয়ে হুমায়ুন কবীরকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকর্মীদের কড়া বার্তা, 'যে জার্সি পরে আছেন, সেই দলের হয়ে খেলুন। অন্য দলের হয়ে খেলতে গেলে, একমাস পর লালকার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে করে দেব। সারাজীবন আর মাঠে ঢুকতে পারবেন না'।
একুশে ভোটে তৃণমূলের টিকিটে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থেকে যিনি, সেই হুমায়ুন কবীর নতুন দল গড়েছেন। এবারের নওদা এবং রেজিনগর থেকে নতুন দলের হয়ে ভোটেও লড়ছেন তিনি। এদিন নওদায় নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বলেন, 'হুমায়ুন কবীর মসজিদের রাজনীতি করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ধর্মের নামে ভোট চাইছে। আমি মন্দির-মসজিদের রাজনীতি বাড়িতে করব। আমি যখন আমার ধর্ম অবলম্বন করে মন্দিরে গিয়ে পুজো বা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব। আমার ধর্ম আমি বাড়িতে করব। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে করব'।
অভিষেকের বক্তব্য, 'আমি যখন মানুষের ভোটে নির্বাচিত, আমার কোনও ধর্ম নেই। আমরা একটাই ধর্ম মানব ধর্ম। মানুষকে পরিষেবা দেওয়া। যাঁরা মসজিদ আর মন্দিরের নামে ভোট চাই, তাদের থেকে বড় রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া কে আছে! বাবরি মসজিদ কবে ভাঙা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। প্রায় ২৭ বছর হঠাত্ করে মনে হল বাবরি মসজিদ করতে হবে মুর্শিদাবাদে'।
অভিষেক বলেন, 'বিজেপিতে যোগদান দিয়ে ২০১৯ বিজেপির প্রার্থী হল, তখন তাঁর বোধোদয় হল না, বাবরি মসজিদ করতে হবে। যাঁরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ছিল, এই হুমায়ুন কবীর তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এদেরকে ভোট দেওয়া হবে। পরোক্ষভাবে বিজেপি ও মোদীজিকে ভোট দেওয়া'। তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের অনেকে আছে, যাঁরা অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বলেছিল, গত ডিসেম্বর মাসে যখন বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল, বলেছিল কেন বাবরি মসজিদ করবে না? হুমায়ুন কবীরের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেছিল। গত ২ মাসে হুমায়নবাবুর চালচলন, মুখের ভাষা, মানুষের প্রতি ব্যবহার তাঁরা বুঝতে পেরেছে, হুমায়ুন কবীর সমর্থন করা আর মুর্শিদাবাদ জেলায় খাল কেটে কুমীর আনা একই'।
