Abhishek Banerjee: 'পদ্মে ছাপ দিলে বাড়িতে ঢুকবে কেউটে সাপ, বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামাব'

Abhishek Banerjee:  ‘ওরা আপনাদের এসআইআরের লাইনে দাঁড় করিয়েছিল। আপনারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ওদের জবাব দিন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 24, 2026, 07:36 PM IST
প্রচার শুরু অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুয়ারে ছাব্বিশ। 'পদ্মে ছাপ দিলে বাড়িতে ঢুকবে কেউটে সাপ', বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, বিজেপিকে পঞ্চাশের নিচে নামাব'।

উত্তরে মমতা, আর দক্ষিণে অভিষেক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থেকে ছাব্বিশে ভোটের প্রচার শুরু করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেক বলেন, 'পাথরপ্রতিমার মাটিতে প্রণাম জানিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করছি। পাথরপ্রতিমা দিয়ে শুরু করলাম, শেষ করব ডায়মন্ড হারবারে'। 

২০১১ সাল থেকে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর কুমার জানা। ছাব্বিশেও তিনিই প্রার্থী। অভিষেক বলেন, ‘২০২১ সালে সমীরদা জিতেছিলেন ২১ হাজার ভোটে। ২০২৪ সালের লোকসভায় সেই ব্যবধান বেড়ে হয় ২৫ হাজার। এ বার সেটাকেই ৪০ হাজার করতে হবে'।

এদিন নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে একযোগে বিজেপিনির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন অভিষেক। বলেন, ‘ওরা আপনাদের এসআইআরের লাইনে দাঁড় করিয়েছিল। আপনারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ওদের জবাব দিন'। তাঁর কথায়, 'যে তালিকা জমা দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনে, তা চলে গিয়েছে বিজেপির হাতে। তৃণমূলের বিএলএ-দের ফোন করে বিজেপি টাকার বিনিময়ে কাজ করার প্রলোভন দেখাচ্ছে। কারণ ওদের বুথে লোক নেই'।

এদিকে উত্তরবঙ্গ থেকে ভোটের প্রচার শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আজ, মঙ্গলবারই কলকাতা থেকে হাসিমারা হয়ে জলপাইগুড়ি চালয়া পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। আগামীকাল, বুধবার ময়নাগুড়িতে দলের প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে প্রথম জনসভা করবেন তৃণমূলনেত্রী। জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনেও সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। কবে? আগামীকাল, বুধবারই।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

