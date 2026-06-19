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শুক্রেই স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতে অভিষেক! অন্যদিকে মহুয়া-কীর্তির আক্রমণে আদালতের দরজায় বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা?

TMC Crisis: শুক্রবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন বেশ কয়েকজন NCPI (বিদ্রোহী তৃণমূল) সাংসদ।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 19, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:03 AM IST
শুক্রেই স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতে অভিষেক! অন্যদিকে মহুয়া-কীর্তির আক্রমণে আদালতের দরজায় বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতে অভিষেক! অন্যদিকে মহুয়া-কীর্তির আক্রমণে আদালতের দরজায় NCPI?
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