/শুক্রেই স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাতে অভিষেক! অন্যদিকে মহুয়া-কীর্তির আক্রমণে আদালতের দরজায় বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা?

প্রবীর চক্রবর্তী: শুক্রবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা ঘরোয়া আলোচনা সারেন বেশ কয়েকজন NCPI সাংসদ (বিদ্রোহী তৃণমূল)। ঘরোয়া আলোচনায় উঠে আসে, তাদের যে ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তার জবাব কীভাবে দেওয়া হবে।
বিশেষ করে মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ যেভাবে সমাজ মাধ্যমে প্রতিদিন তাদের বিঁধছেন। যে সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে তাতে তাদের সম্মানহানি ঘটছে। আগামীদিনে এর মোকাবিলায় কি আইনের দ্বারস্থ হবেন তারা? সেই পথ বিবেচনা করছেন।
পাশাপাশি সাংসদরা নিজেদের এলাকায় কবে থেকে যাবেন। রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে এলাকায় কোন কোন কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়েও কথা হয়েছে। এর পাশাপাশি আগামী দিনে সংসদে NCPI সাংসদরা নয়া দলীয় অফিস পেতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর।
কেন লোকসভা স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাত্ অভিষেকের?
লোকসভায় তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন রুখতে আগেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১০ জুন নিজের কিছু বক্তব্য জানানোর আর্জি জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। সেই আর্জির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্পিকার তাঁকে সময়ও দিয়েছিলেন। এরপর গত সোমবার অর্থাত্ ১৫ জুন সেই চিঠি ও মেল পৌঁছানোর সময়টাই তৈরি করল চরম জটিলতা।
গত সোমবার দুপুর ঠিক ২টোয় স্পিকারের দফতর থেকে একটি ইমেল পাঠানো হয় অভিষেকের কাছে। সেই চিঠিতে জানানো হয়, স্পিকার অভিষেককে বিকেল ৪টের মধ্যে সংসদ ভবনে তাঁর নিজের দফতরে ডেকেছেন। কিন্তু ততক্ষণে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে ইডি-র জেরার মুখে! ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সেই জরুরি ইমেলটি দেখার বা খোলার কোনও উপায়ই ছিল না তাঁর কাছে।
অভিষেকের সাড়া না মেলায় সেই সোমবার দুপুরে দিল্লিতে শুরু হয় তীব্র রাজনৈতিক তৎপরতা। ইমেল পাঠানোর ঠিক ১০ মিনিট পর স্পিকারের সচিবালয় থেকে সরাসরি ফোন করা হয় তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদকে। জানতে চাওয়া হয়, অভিষেক কি বিকেল ৪টের মধ্যে সংসদে পৌঁছাতে পারবেন?
পরিস্থিতির গুরুত্ব ও জটিলতা অনুধাবন করে কীর্তি আজাদ দ্রুত স্পিকারের দফতরে একটি ফিরতি ইমেল পাঠান। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ তিনি সশরীরে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্পিকারকে জানান, এই মুহূর্তে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সংস্থার ম্যারাথন জেরার মুখে রয়েছেন অভিষেক, তাই তিনি স্পিকারের মেল দেখার সুযোগই পাননি। ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই জরুরি সাক্ষাতে অংশ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
আজ সব জটিলতা কাটিয়ে লোকসভা স্পিকারের সঙ্গে মুখোমুখি হতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাক্ষাতের পরে জল কোনদিকে কোন গড়ায়, সেটাই এখন দেখার।
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