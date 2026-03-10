English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • All Bengal Strike on 13th March: ১৩ মার্চ রাজ্যের সব স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস বন্ধ? ধর্মঘটের ডাক, কী হবে

ABTA Strike: ডি.এ. প্রদান করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, সেই সময় অনুযায়ী তা দিতে হলে এই সমকালের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশনামা দিতে হতো। রাজ্য সরকার এই প্রসঙ্গে নীরব।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 10, 2026, 07:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ১৩ মার্চ ABTA-সহ ৮ টি শিক্ষক সংগঠন ৫৬ টি বাম সরকারি কর্মচারী সংগঠনের ডাকে রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল।

আহবায়কদের দাবি,

১. পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চম বেতন কমিশনে উল্লিখিত ডি.এ. কর্মচারীদের প্রাপ্ত অধিকারকে মূলত ভিত্তি করে সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করেছে ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া ডি.এ. প্রদান করতে হবে এবং ডি.এ. কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একটি অধিকার।

ডি.এ. প্রদান করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, সেই সময় অনুযায়ী তা দিতে হলে এই সমকালের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশনামা দিতে হতো। রাজ্য সরকার এই প্রসঙ্গে নীরব।

২)  সংবিধানের ১৪, ১৬ এবং ৩৯(ডি) ধারা অনুযায়ী সরকারকে সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তা পালন করছে না।

৩) রাজ্য সরকারি দফতর, বিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর সংখ্যক অস্থায়ী কর্মচারী কর্মরত থাকলেও তাঁদের স্থায়ীকরণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই।

৪)  সরকারে আসার আগে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন পার্শ্ব শিক্ষকদের নিয়মিত করবেন। নিয়মিত করা তো দূরের কথা তাঁদের সাম্মানিক এই বছর বাজেটে এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করে এই বার্তা দিয়েছেন যুবসাথীর বেকারদের চেয়ে পার্শ্ব শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের বাড়তি কোনো ভাবনা নেই।

৫) কারিগরি শিক্ষক, আই সি টি শিক্ষকগণ নিয়মিত তাঁদের যৎসামান্য প্রাপ্য সাম্মানিক না পাওয়ায় নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন।

৬) ২০১৬ সালের যোগ্য কর্মরত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবিলম্বে সসম্মানে পুনর্বহাল করতে। হবে। স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পে-স্কেল ১৪র আওতায় আনতে হবে; এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য আলাদা পে-স্কেল চালু করতে হবে।

এই ছয় দফা দাবি সামনে রেখে রাজোর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে ১৩ মার্চ ২০২৬ স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি দপ্তরগুলিতে ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়েছে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি পক্ষ থেকে। এই আহ্বানে সামিল হয়েছেন সরকারি কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সকল কর্মচারী সমাজ। মঙ্গলবার ইন্দিরা সল্টলেক সিটি সেন্টার থেকে মিছিল শুরু করে ইন্দিরা ভবনের সামনে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সব পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের তরফে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিকাশ ভবনে গিয়ে কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন এর কাছে হলফনামা পেশ করেন।

 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

ABTADA hikeWest Bengal NewsLeft frontemployee associationSchool Closedcollege closed13 march strike
