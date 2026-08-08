'ওরা দুজন নাটক করছে, ওদের অবস্থা খুব খারাপ', খলিলুর-তাহেরের কী সমস্যা! কী বললেন কল্যাণ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: এনডিএতে নেই, এনসিপিআইতে রয়েছি। খলিলুর রহমান ও আবু তাহেরকে নিয়ে এখন কিছুটা বেকায়দায় বিক্ষুব্ধ ও দলছুট তৃণমূল সাংসদরা। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূল সাংসদ বলেন, ওরা দুজন নাটক করছে। ঢুকতে পারছে না মুর্শিদাবাদে নিজেদের এলাকায়। সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ থেকে বহু ফোন আসছে আমার কাছে। বলছে, দাদা কবে যাবে। ওরা মুর্শিদাবাদে বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। ওদের অবস্থা খুব খারাপ, খুব খারাপ অবস্থা।
মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে তাদের দেখা হোক না কেন তাদের একটাই বক্তব্য, এনডিএতে তাঁরা নেই। এনিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের যে বৈঠক হয়েছিল তাতে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বাংলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে তো ওঁরা গিয়েছিলেন। কীভাবে ওরা বলেন, বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না। যে বৈঠকে গিয়েছিলাম সেটা তো এনডিএ-র। প্রধানমন্ত্রীর ওখানে এনডিএর সাংসরাই গিয়েছিলেন।
এনসিপিআইদের সম্পর্কে সাংসদ গৌগত রায় বলেন, ওদের মধ্যে দুটো ভাগ রয়েছে। একদল দ্রুত এনডিএর সঙ্গে মিশে যেতে চায়। তারা মন্ত্রী হতে আগ্রহী। আর একদল দেখাচ্ছে, ওরা একটু আলাদা। এতে কিছু আসে যায় না। মূল কথা হচ্ছে, তৃণমূল ছেড়ে যারা এনসিপিআইতে গিয়েছে তারা হল বিজেপি। তারা বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অংশ। এটা বাদ দিয়ে এনসিপিআই হয় না।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এনসিপিআইতে যোগ দিয়েই যে আবু তাহের বা খলিলুর রহমান নিজের এলাকার জন্য অনেক কিছু করে ফেলবেন তা তো নয়। ওরা বলছেন, সাত লক্ষ মানুষের কথা ওরা ভাবছেন। প্রশ্ন উঠছে ওই ৭ লাখ মানুষের কাছে কী ওঁরা গিয়েছিলেন?
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