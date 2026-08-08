Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ওরা দুজন নাটক করছে, ওদের অবস্থা খুব খারাপ, খলিলুর-তাহেরের কী সমস্যা! কী বললেন কল্যাণ?

'ওরা দুজন নাটক করছে, ওদের অবস্থা খুব খারাপ', খলিলুর-তাহেরের কী সমস্যা! কী বললেন কল্যাণ?

Kalyan on Khalilur-Abu Taher: মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে তাদের দেখা হোক না কেন তাদের একটাই বক্তব্য, এনডিএতে তাঁরা নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:53 PM IST
'ওরা দুজন নাটক করছে, ওদের অবস্থা খুব খারাপ', খলিলুর-তাহেরের কী সমস্যা! কী বললেন কল্যাণ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সেন্সরের আপত্তি সত্ত্বেও কেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ নাম বদলাননি মৃণাল সেন?
2
3
4
5