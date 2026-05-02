Road Accident: শিউড়ে ওঠা সিঙ্গুর: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের দুর্ঘটনা, গাড়ির ভিতর জীবন্ত জ্বলে তালগোল পাকিয়ে গেলেন চালক

Road Accident: শিউড়ে ওঠা সিঙ্গুর: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের দুর্ঘটনা, গাড়ির ভিতর জীবন্ত জ্বলে তালগোল পাকিয়ে গেলেন চালক
Singur Road Accident: জাতীয় সড়কের উপরেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিস খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। ততক্ষণে গাড়ির ভিতরে আটকে পড়া চালকের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।
বিধান সরকার: ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবারও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সিঙ্গুরে। শনিবার ভোরে সিঙ্গুরের গোপালনগর এলাকায় ডানকুনিমুখী লেনে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক গাড়ির চালক। গাড়ির ভিতর বিধ্বংসী আগুন গ্রাস করে নিল চালককে। সিটে বসেই তালগোল পাকিয়ে গেলেন। যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণে গাড়িতে আগুন লাগল, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। ঘটনায় অন্য একটি ট্রাকের চালক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় দুটি ডাম্পারের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। শনিবার ভোরে জাতীয় সড়কের ডানকুনিমুখী লেনে প্রথমে দুটি ডাম্পারের মধ্যে ধাক্কা লাগে। এতে একজন আহত হন। এই প্রাথমিক দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে গাড়ি চলাচলের গতি কমে যায় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়।
ঠিক সেই সময়ই একটি চলন্ত ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বালি বোঝাই একটি লরি। ধাক্কার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। স্টিয়ারিং ও ড্যাশবোর্ডের মাঝে আটকে পড়ায় চালক গাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিস কর্মীরা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যান চালক। গাড়ির ভিতর থেকেই তাঁর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী সুন্দর মান্না জানান, 'রাতের দিকে একটার পর একটা গাড়ির ধাক্কা লাগে। হঠাৎই একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ভিতরে থাকা মানুষটি বের হতে পারেননি, চোখের সামনেই পুড়ে মারা গেলেন।'
পুলিস জানিয়েছে, মৃত চালকের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, প্রথম দুর্ঘটনার জেরে আহত ডাম্পার চালককে উদ্ধার করে সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক গাড়িটি কীভাবে এবং কেন হঠাৎ জ্বলে উঠল, তা খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হতে পারে।
উল্লেখ্য, ঠিক আগের দিন (শুক্রবার) ভোরেই সিঙ্গুরের রতনপুরে একই জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হয়েছিল গয়া ফেরত ৪ পুণ্যার্থীর। জানা যায়, গয়া থেকে পিণ্ডদান করে ৪০৭ গাড়ি করে ফিরছিলেন। গাড়িতে চালক-সহ মোট ১০ জন সদস্য ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুতগতিতে থাকা গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, যাত্রীসহ গাড়িটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দা ও টহলরত পুলিস কর্মীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পুলিস তাদের উদ্ধার করে দ্রুত সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতরা হলেন- পরিতোষ কীর্তনীয়া(৫৯), কাজল কীর্তনীয়া (৫৫) , অন্য ২জন হলেন তাদের দুই মেয়ে ফুলী মুখার্জী (৩৩), মিঠু বাগ(৩১) এদের সকলের বাড়ি ডানকুনি থানা এলাকায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)