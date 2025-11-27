English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Accident of Wedding Bus: দুর্ঘটনার কবলে বিয়েবাড়ির বাস! ৫৫ জন বরযাত্রী নিয়ে ছুটে এসে বাসটি পড়ল...ভয়ংকর...

Malbazar Wedding Bus Accident: দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বরযাত্রীবোঝাই বাস। বুধবার গভীর রাতে মালবাজার শহরে ঘটেছে। বাসটি বানারহাট থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 27, 2025, 03:42 PM IST
অরূপ বসাক: বিয়েবাড়ির বাসে দুর্ঘটনা (Accident of wedding Bus) গ্রামগঞ্জে একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, শীতের সময়ে (Winter Season) কুয়াশা (Fog) পড়ায় এবং দৃশ্যমানতা কমায় পথদুর্ঘটনা বাড়ে। ফের তেমনই ঘটনা ঘটল। এবার মালবাজার। বরযাত্রীবোঝাই বাসটি বানারহাট থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

চা-পানের দোকানে বাস

প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে, মালবাজার শহরের হাসপাতাল ও থানার সামনে থাকা চা ও পানের দোকানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উঠে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে থাকা বরযাত্রীদের মধ্যে কারোরই কোনও আঘাত সেভাবে লাগেনি। বাসটিতে মোটামুটি ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এবং এক রকম বরাতজোরেই বাঁচেন বাসে থাকা ওই বরযাত্রীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবলু রহমান জানিয়েছেন, গভীর রাতে বরযাত্রী-বোঝাই বাসটি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা দোকানগুলিতে উঠে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দোকান।

গভীর রাতে

ঠিক কী ঘটেছিল? সময়টা গভীর রাত হওয়ায় এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। ফলে, বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান সকলে। মালবাজার থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে প্রথমে থানায় নিয়ে যায়। রাতেই বরযাত্রীদের অন্য গাড়িতে করে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তদন্ত করে দেখছে মালবাজার থানার পুলিস।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Accident of wedding Busnorth Bengalmalbazar BusBus from banarhat to siliguri
SIR in Bengal: Big Update: 'ম্যাপিং'য়ে মেলেনি ২৬ লাখ ভোটারের নাম! ২০০২-এর লিস্টের সঙ্গে বড় অমিল? বাদ যাবে সবার নাম?
.

