Accident of Wedding Bus: দুর্ঘটনার কবলে বিয়েবাড়ির বাস! ৫৫ জন বরযাত্রী নিয়ে ছুটে এসে বাসটি পড়ল...ভয়ংকর...

Accident of Wedding Bus: দুর্ঘটনার কবলে বিয়েবাড়ির বাস! ৫৫ জন বরযাত্রী নিয়ে ছুটে এসে বাসটি পড়ল...ভয়ংকর...
Malbazar Wedding Bus Accident: দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বরযাত্রীবোঝাই বাস। বুধবার গভীর রাতে মালবাজার শহরে ঘটেছে। বাসটি বানারহাট থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
অরূপ বসাক: বিয়েবাড়ির বাসে দুর্ঘটনা (Accident of wedding Bus) গ্রামগঞ্জে একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, শীতের সময়ে (Winter Season) কুয়াশা (Fog) পড়ায় এবং দৃশ্যমানতা কমায় পথদুর্ঘটনা বাড়ে। ফের তেমনই ঘটনা ঘটল। এবার মালবাজার। বরযাত্রীবোঝাই বাসটি বানারহাট থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
চা-পানের দোকানে বাস
প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে, মালবাজার শহরের হাসপাতাল ও থানার সামনে থাকা চা ও পানের দোকানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উঠে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে থাকা বরযাত্রীদের মধ্যে কারোরই কোনও আঘাত সেভাবে লাগেনি। বাসটিতে মোটামুটি ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এবং এক রকম বরাতজোরেই বাঁচেন বাসে থাকা ওই বরযাত্রীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবলু রহমান জানিয়েছেন, গভীর রাতে বরযাত্রী-বোঝাই বাসটি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা দোকানগুলিতে উঠে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দোকান।
গভীর রাতে
ঠিক কী ঘটেছিল? সময়টা গভীর রাত হওয়ায় এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। ফলে, বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান সকলে। মালবাজার থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে প্রথমে থানায় নিয়ে যায়। রাতেই বরযাত্রীদের অন্য গাড়িতে করে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তদন্ত করে দেখছে মালবাজার থানার পুলিস।
