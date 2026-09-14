/পুলিস হেফাজতে যুবকের রহস্যমৃত্যু! লকআপের বাথরুমে কী এমন হয়েছিল? পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ

চম্পক দত্ত: পুলিস হেফাজতে থাকাকালীন এক আসামির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। রবিবার রাতে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রাহুল রুইদাস নামে ওই ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানায়। জানা গিয়েছে, চার দিন আগে চুরির অভিযোগে তাঁকে চন্দ্রকোণা পুরসভার বকশ্বরপুর এলাকার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিস। ঘাটাল মহকুমা আদালত তাঁর চার দিনের পুলিস হেফাজত মঞ্জুর করেছিল। রবিবার থানার শৌচাগারে নিজের প্যান্ট দিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে পুলিসের দাবি। গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, চার দিন আগে চুরির একটি মামলায় রাহুলকে গ্রেফতার করে চন্দ্রকোণা থানার পুলিস। আদালতের নির্দেশে তিনি পুলিস হেফাজতে ছিলেন। রবিবার হেফাজত চলাকালীন তিনি থানার শৌচাগারে যান। সেখানেই তিনি নিজের প্যান্ট খুলে গলায় ফাঁস লাগান। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিস তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে চন্দ্রকোণা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এরপর রবিবার রাতেই তাঁকে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (HDU) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।
এদিকে ঘটনার পর পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে মৃতের পরিবার। তাঁদের দাবি, রাহুল বরাবরই ছোটখাটো চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগেও পুলিস তাঁকে একাধিকবার ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তিনি ছাড়াও পেয়েছেন। তবে চার-পাঁচ দিন আগে পুলিস তাঁকে ফের চুরির অভিযোগে থানায় তুলে নিয়ে গেলেও পরিবারের কাছে সেই খবর ছিল না।
পরিবারের আরও অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ার পাঠিয়ে বাড়ি থেকে রাহুলের জামাকাপড় চেয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এরপর রবিবার তাঁদের হঠাৎ খবর দেওয়া হয় যে রাহুল অসুস্থ এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চন্দ্রকোণা থেকে ঘাটাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই বা চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে তাঁরা জানতে পারেন। হেফাজতে আসামির মৃত্যুর আসল কারণ ঠিক কী, তা নিয়ে এখনও পুলিসের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও বিবৃতি মেলেনি। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
আত্মহত্যা বা গলায় দড়ি নই। পুলিসের মারে মৃত্যু হয়েছে তাদের ছেলের এমনই দাবি পুলিস হেফাজতে মৃত্যু হওয়া আসামির পরিবারের। পুলিসের উপর ভরসা নেই। তাই বিশেষ নজরদারিতে তাদের ছেলের ময়নাতদন্ত হোক দাবি মৃতের বাবার।প্রয়োজনে তারা আদালতের দ্বারস্থ হবে ময়নাতদন্তের জন্য।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)