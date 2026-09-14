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পুলিস হেফাজতে যুবকের রহস্যমৃত্যু! লকআপের বাথরুমে কী এমন হয়েছিল? পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ

Chandrakona police station: পরিবারের দাবি,রাহুল বরাবরই চুরির কাজে লিপ্ত ছিল। আগেও পুলিস তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সে ছাড়াও পেয়ে যায়। চার পাঁচদিন আগে ফের রাহুল রুইদাসকে চুরির অভিযোগে থানায় তুলে নিয়ে যায় চন্দ্রকোণা থানার পুলিস। সেখবর জানতই না বলে দাবি মৃতের পরিবারের।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:50 AM IST
পুলিস হেফাজতে যুবকের রহস্যমৃত্যু! লকআপের বাথরুমে কী এমন হয়েছিল? পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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পুলিস হেফাজতে যুবকের রহস্যমৃত্যু! লকআপের বাথরুমে কী এমন অভিযোগ, বিস্ফোরক পরিবার
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