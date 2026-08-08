/ডাক্তারি পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, তাকেই পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষক হিসেবে!

অয়ন শর্মা: পরীক্ষায় ৬ পড়ুয়ার নম্বর বাড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে যার বিরুদ্ধে তাকেই আবার পরীক্ষক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে ওড়িশার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে! বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তৈরি হল বিতর্ক।
বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওড়িশার ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স নামে এটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েটের practical এবং ক্লিনিকাল ওরাল পরীক্ষার এক্সটার্নাল পরীক্ষক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডক্টর তাপস ঘোষ কে।
বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যার বিরুদ্ধে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজের একজন মহিলা অধ্যাপক চিকিৎসক। অভিযোগ, ৬ ডাক্তারি পড়ুয়ার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে চিকিৎসক মহলে। অভিযুক্তকে যদি এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাদের আগামীতে, আরো বাড়বে থ্রেট কালচার এমনটাই মত একাধিক চিকিৎসকের।
এনিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি প্রিন্সিপাল এর সাথে কথা বলছি। এটা ঠিক নয়।
জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার সব্যসাচী দাস জানান, একজন এমএসভিপি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ডক্টর তাপস ঘোষকে। তিনি এই অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়ার কারণে,এই অর্ডার এর বদল হবে, দায়িত্ব দেওয়া হবে অন্য চিকিৎসককে। ভুল স্বীকার করলেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)