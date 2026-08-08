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ডাক্তারি পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, তাকেই পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষক হিসেবে!

Bardhaman Medical Collage: বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:46 PM IST
ডাক্তারি পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানোর জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, তাকেই পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষক হিসেবে!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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