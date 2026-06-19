/হুগলি নদীর নীচে টানেল, ছুটবে ভারী গাড়ি! মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলায় আদানির ঐতিহাসিক প্রজেক্টের তোড়জোড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যের ভোল বদলে দিতে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই নতুন প্রশাসন। রাজ্যকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারের এবার বড় পদক্ষেপ। তারই জেরে মূল নজর এখন ভারী শিল্প ও বিনিয়োগের ওপর। পশ্চিমবঙ্গকে একটি 'বিজনেস-ফ্রেন্ডলি' বা ব্যবসাবান্ধব রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য। এর ফলে রাজ্যে যেমন প্রচুর মানুষের চাকরি হবে, তেমনই সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আর এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করছেন।
বাংলায় ব্যবসা বাড়াতে চায় আদানি গ্রুপ
সরকারের এই চেষ্টার মধ্যেই খবর আসছে যে, দেশের নামী শিল্পপতি গৌতম আদানির 'আদানি গ্রুপ' এবার পশ্চিমবঙ্গে বড়সড় ব্যবসা ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার আদানি গ্রুপের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, তারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের কাজ আরও বাড়াতে চান। মূলত রাজ্যের পরিকাঠামো বা ইনফাস্ট্রাকচার তৈরি করতে তারা আগ্রহী। এর মধ্যে হুগলি নদীর নীচ দিয়ে একটি বড় সুড়ঙ্গ বা টানেল তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই সঙ্গে, রাজ্যে ব্যবসার পরিবেশ আরও ভালো করতে সরকারের কাছে একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নীতি বা নিয়মের দাবি করেছে তারা।
হুগলি নদীর নীচে টানেল
আদানি গ্রুপের ওই কর্মকর্তা জানান, কলকাতায় যানজটের সমস্যা অনেক বেশি। এই জ্যামের হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং কলকাতা শহরকে সরাসরি হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে আদানি গ্রুপ কাজ করতে চায়। এর ফলে বড় বড় মালবাহী লরি ও গাড়িগুলি কোনো জ্যাম ছাড়াই সহজে যাতায়াত করতে পারবে। আর এই জন্যই হুগলি নদীর নীচে একটি আন্ডার-রিভার বা জলের তলা দিয়ে রাস্তা তৈরির প্রজেক্টে তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কর্মকর্তাটি বলেন, 'আমরা এই ধরনের প্রজেক্টে কাজ করতে খুবই আগ্রহী। বড় বড় পরিকাঠামো তৈরি করাই আমাদের কোম্পানির আসল শক্তি।'
বিদ্যুৎ এবং বন্দরেও বিনিয়োগের নজর
শুধু রাস্তা বা টানেল নয়, আদানি গ্রুপ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ বণ্টনের (পাওয়ার সেক্টর) ব্যবসাতেও টাকা লগ্নি করার কথা ভাবছে। তাদের মতে, এই ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানি এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, যার ফলে বিদ্যুতের মান আরও ভালো হবে।
এর পাশাপাশি, আদানি গ্রুপ রাজ্যে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির সুযোগও খতিয়ে দেখছে। তবে কোম্পানির কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করা একটি খুব ভালো সুযোগ হলেও, এই ধরনের বড় কাজের সঙ্গে কিছু সমস্যাও থাকে। যেমন পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিয়মের কিছু জটিলতা।
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