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হুগলি নদীর নীচে টানেল, ছুটবে ভারী গাড়ি! মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলায় আদানির ঐতিহাসিক প্রজেক্টের তোড়জোড়

Adani Group Plans Big Investment in WB: এর বাইরে, রাজ্যে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির সম্ভাবনা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে আদানি গ্রুপ। তবে এই বিষয়ে এক কর্মকর্তা জানান, গভীর সমুদ্র বন্দর অত্যন্ত ভালো একটি সুযোগ হলেও এই ধরনের বড় প্রজেক্টের সঙ্গে পরিবেশগত ক্লিয়ারেন্স এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও জড়িয়ে থাকে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 19, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:44 PM IST
হুগলি নদীর নীচে টানেল, ছুটবে ভারী গাড়ি! মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলায় আদানির ঐতিহাসিক প্রজেক্টের তোড়জোড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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