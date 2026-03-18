West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬-এর মহাযুদ্ধে অধীরই ভরসা; বহরমপুর থেকে বিধানসভায় লড়ছেন কংগ্রেসের 'রবিনহুড'

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬-এর মহাযুদ্ধে অধীরই ভরসা; বহরমপুর থেকে বিধানসভায় লড়ছেন কংগ্রেসের 'রবিনহুড'
Adhir Chowdhury: বাংলায় ফিরছেন অধীর চৌধুরী। বহরমপুর থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও নদিয়া জেলায় প্রার্থী বাছাই ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন অধীর চৌধুরী।
রাজীব চক্রবর্তী: বহরমপুর মানেই অধীর গড়। ১৯৯৯ সাল থেকে টানা পাঁচবার বহরমপুরের সাংসদ ছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখানে তিনি তৃণমূল প্রার্থী ইউসূফ পাঠানের কাছে পরাজিত হন। যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় ধাক্কা। লোকসভায় তিনি সাংসদ না থাকায় সেই পদে এখন রাহুল গান্ধী আসীন। তবে এবার ফের বাংলায় ফিরছেন অধীর চৌধুরী।
তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজার পরই সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। বাকি শুধু কংগ্রেস। বাকি দলের মত কংগ্রেসও দিল বড় চমক। দীর্ঘ টালবাহানা আর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ফের বাংলার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। হাই কমান্ডের নির্দেশে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকেই দলের প্রার্থী হতে চলেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে হারের পর অধীরের এই প্রত্যাবর্তন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
জানা গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে শুধুমাত্র নিজের কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকছেন না অধীর চৌধুরী। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও নদিয়া জেলায় প্রার্থী বাছাই ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি। দলের হাই কমান্ডের নির্দেশে এই জেলাগুলিতে কংগ্রেসের হারানো আসন ফিরে পেতে ময়দানে নামছেন অধীর। কারণ একসময় মালদা ও মুর্শিদাবাদ ছিল কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য দুর্গ। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসিয়েছে শাসকদল তৃণমূল ও বিজেপি। তাই শক্তি ফিরে পেতে কংগ্রেসের হাতিয়ার এখন অধীর।
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর থেকে তৃণমূলের প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, বহরমপুরের সাংসদ হওয়ার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও ছিলেন অধীর। কিন্তু লোকসভায় পরাজয়ের পর তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন শুভঙ্কর সরকার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)