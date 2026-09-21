'ময়দানে কেউ থাকবে না... একমাত্র কংগ্রেস ছিল-আছে-থাকবে', উপনির্বাচনের আগে বড় দাবি অধীরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে থাকবে কংগ্রেস-ই। আর কেউ নয়। উপনির্বাচনের আগে বড় দাবি অধীর চৌধুরীর। "ময়দানে কেউ থাকবে না বিজেপির বিরুদ্ধে, একমাত্র লড়াই করছে কংগ্রেস, ছিল , আছে , থাকবে। তাই রেজিনগরের মানুষ যে যা বলছে শুনে নিন। কিন্তু ভোটটা শুধু কংগ্রেসকেই দিন।" এমনই বললেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। প্রসঙ্গত, ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ কাণ্ডে রেজিনগরে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়েছেন হুমায়ুন! ছেলের হয়ে মাঠে নেমে প্রচার করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
ওদিকে অডিও ক্লিপ কাণ্ডে বহরমপুর থানায় হাজিরার মাঝেই হুমায়ুন কবিরের নামে বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। ভোটের আগে রেজিনগরে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ রিপাবলিকান পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার। সোমবার অডিও ক্লিপ কাণ্ডে বহরমপুর থানায় হাজিরা দেন নওদার বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। থানায় জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই এদিন দুপুরে বহরমপুর থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। হুমায়ুন কবিরের মন্তব্যের জন্য রিপাবলিকান পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার প্রার্থী সহ দলীয় নেতৃত্বের তরফে ভোটের আগে হুমায়ুন কবিরকে গ্রেফতার বা জেলার বাইরে রাখার দাবি জানান হয়েছে অভিযোগ পত্রে।
ওদিকে রেজিনগরের উপ নির্বাচনে ছেলের হয়ে প্রচার করবেন না। শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমেই প্রচার করবেন। এমনটাই দাবি আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধানের। অক্টোবরের ৬ তারিখে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ নির্বাচন। তার আগে ছেলের হয়ে প্রচারে দেখাই যাচ্ছে না হুমায়ুনকে। কেন? হুমায়ুন কবীর বলেন, প্রচার করার মতো কোনও পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশন এখানে করে রাখেনি। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। আমাদের সঙ্গে যারা কথা বলতে আসছে তাদের কেন পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে? কী কারণে আটকাচ্ছে? পুলিস একদম দালাল হয়ে গিয়েছে।
পুলিস ধরপাকড় করছে, তা বলে কি প্রচার বন্ধ করে দেবেন? আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান বলেন, হ্যাঁ, সেটাই করব। প্রচার করে অনুগামীদের বিপদে ফেলে কী হবে? আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। ৬ তারিখ সকাল থেকে ময়দানে থাকব। উল্লেখ্য, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ঘটনার ঘনঘটা রেজিনগরে। তাঁকে ইতিমধ্যেই একটি অডিয়ো মামলায় হুমায়ুন কবিরকে নোটিস ধরায় পুলিস।
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