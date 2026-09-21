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'ময়দানে কেউ থাকবে না... একমাত্র কংগ্রেস ছিল-আছে-থাকবে', উপনির্বাচনের আগে বড় দাবি অধীরের

Adhir Chowdhury: রাজ্যের একমাত্র বিরোধী দল হবে কংগ্রেস-ই। উপনির্বাচনের আগে বড় দাবি অধীর চৌধুরীর। বললেন, "যে যা বলছে শুনে নিন। ভোটটা শুধু কংগ্রেসকেই দিন।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:21 PM IST
'ময়দানে কেউ থাকবে না... একমাত্র কংগ্রেস ছিল-আছে-থাকবে', উপনির্বাচনের আগে বড় দাবি অধীরের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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