/নন্দীগ্রামে সমর্থনের কথা ঘোষণা মমতার, সেই কংগ্রেসের নেতাদেরই নিশানা কল্যাণের

বিধান সরকার: নন্দীগ্রামে প্রার্থী নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় শিবিরের। বাধ্য হয়েই কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মমতা। আর সেই কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিজেপির দালাল বলে আক্রমণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
রবিবার শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা বলেছি। সমস্যা হচ্ছে অধীর চৌধুরী বিজেপির দালাল। ওঁর একটাই টার্গেট হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করা। নন্দীগ্রামে আমাদের প্রার্থী নেই কংগ্রেসের আছে। ওরা কোমরের জোর দেখাক না। শুধু বিজেপি চামচাগিরি করে মমতার প্যারারাল হওয়া যায় না। কিন্তু রাহুল গান্ধী অত্যন্ত উৎসুক। অধীর চৌধুরী, আব্দুল মান্নান এদের মতো লোকগুলোকে নিয়ে কংগ্রেসটা নষ্ট হয়েছে। শুভেন্দু সম্পর্কে রোজ খুব ভালো ভালো কথা বলে। তাই এই অবস্থা কংগ্রেসের। একসময় সিপিএমের চামচা বাজি করেছে।
প্রাক্তন জামাই কবির শংকর বোসের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক বাধা দেওয়া হয়েছে। সেই সব পেরিয়ে ২৬ তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে আসছেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল না মমতাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেব না। সেটা এবার দেখা যাবে। আর ওই একটা আবর্জনা আছে, যাকে শ্রীরামপুরের মানুষ দুবার ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেই আবর্জনা আমাদের বিরুদ্ধে কেস করে সব ছেলেদের গ্রেফতার করিয়েছে। বাপের পয়সায় ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে। দু দুটো মেয়ের জীবনকে নষ্ট করেছে। কোর্টে কোনও প্র্যাকটিস নেই, রোজগার নেই। বাপের পয়সায় বিদেশে ঘুরছে।
প্রসঙ্গত,কবীর শংকর বোসের করা মামলায় হাইকোর্ট থেকে রক্ষা কবচ নিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন।
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