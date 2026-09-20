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নন্দীগ্রামে সমর্থনের কথা ঘোষণা মমতার, সেই কংগ্রেসের নেতাদেরই নিশানা কল্যাণের

Kalyan Banerjee: রবিবার শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা বলেছি। সমস্যা হচ্ছে অধীর চৌধুরী বিজেপির দালাল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:36 PM IST
নন্দীগ্রামে সমর্থনের কথা ঘোষণা মমতার, সেই কংগ্রেসের নেতাদেরই নিশানা কল্যাণের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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নন্দীগ্রামে সমর্থনের কথা ঘোষণা মমতার, সেই কংগ্রেসের নেতাদেরই নিশানা কল্যাণের
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