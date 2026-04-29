West Bengal Assembly Election Phase 2: কোমরে 'কাছা', চোখে জল: মাকে হারিয়ে ভোটের ডিউটিতে জিতেন্দ্র, মানবিক প্রশাসন দিল মুক্তি

West Bengal Assembly Election Phase 2: কোমরে 'কাছা', চোখে জল: মাকে হারিয়ে ভোটের ডিউটিতে জিতেন্দ্র, মানবিক প্রশাসন দিল মুক্তি
West Bengal Assembly Election 2026: মাতৃ বিয়োগ হয়েছে ১৪ দিন আগে। বুধবার ঘাট কাজ। বাঁকুড়া থেকে চুঁচুড়া ভোটের ডিউটি করতে এসেছিলেন কাছা পরেই। সেই খবর প্রচার হতেই জেলা প্রশাসন নির্বাচন কমিশন তাঁকে ভোটের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেয়।
বিধান সরকার: মাতৃ বিয়োগ সত্ত্বেও ভোটের ডিউটি! সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরে বাঁকুড়ার জিতেন্দ্র নাথ গড়াইকে ফলের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হল ভোটের কাজ থেকে। বাড়ি ফিরে গেলেন প্রৌঢ়।
বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটির বাসিন্দা জিতেন্দ্রনাথ গড়াই পেশায় ডিভিসি-র কর্মী। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফাতেও ভোটের ডিউটি পড়েছিল তাঁর। গত ১৪ দিন আগে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। নিয়ম মতে, দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন জিতেন্দ্রবাবুর পারলৌকিক কাজ অর্থাৎ 'ঘাট কাজ'। বাড়ির বড় ছেলের ওপর যখন মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুদায়িত্ব, ঠিক সেই সময়ই তাঁর ওপর এসে পড়ে দ্বিতীয় দফার ভোটের ডিউটি। শোকের আবহেও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে কোমরে 'কাছা' বেঁধেই বাঁকুড়া থেকে সুদূর চুঁচুড়ায় ডিউটি করতে পৌঁছান ওই প্রৌঢ়।
হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজের ডিসি-আরসি (DCRC) কেন্দ্রে জিতেন্দ্রনাথ বাবু যখন তাঁর শোকাতুর পরিস্থিতির কথা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেন, বিষয়টি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দফার ভোটে তিনি রানীবাঁধে সফলভাবে ডিউটি করলেও, দ্বিতীয় দফায় মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আগের দিন চুঁচুড়ায় ডিউটি করা তাঁর পক্ষে ছিল অত্যন্ত কষ্টকর।
খবরটি জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কানে পৌঁছাতেই তড়িৎ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নির্বাচনী নিয়মকানুনের কঠোরতা সরিয়ে রেখে জীতেন্দ্রনাথ বাবুকে তৎক্ষণাৎ ভোটের কাজ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসক মধুশ্রী ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে জিতেন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করেন। শোকাতুর এই কর্মীর হাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফলের প্যাকেট ও জল তুলে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তাঁকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থাও করে দেয় প্রশাসন, যাতে তিনি নির্বিঘ্নে বাড়ির পথে রওনা হতে পারেন।
প্রশাসনের এই আকস্মিক ও মানবিক আচরণে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জিতেন্দ্রনাথ বাবু। তিনি জানান, 'মায়ের কাজ করতে পারব কি না তা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম। প্রশাসন যে এভাবে আমার পাশে দাঁড়াবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।' ব্যস্ততম নির্বাচনের আবহে প্রশাসনের এই সংবেদনশীলতা প্রমাণ করল যে, কর্তব্যের ঊর্ধ্বে মানুষের আবেগ ও মূল্যবোধ আজও সুরক্ষিত। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা সর্বস্তরে প্রশংসিত হচ্ছে।
