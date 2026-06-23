/নদীর চর বুজিয়ে রাজকীয় ক্যাফে! ১ সপ্তাহে না ভাঙলে বুলডোজার চালাবে প্রশাসন, খরচ দিতে হবে শওকত-পুত্রকেই

পিয়ালি মিত্র: নদী দখল করে বিলাসবহুল ক্যাফে! শওকত-পুত্রের অবৈধ নির্মাণ ৭ দিনের মধ্যে ভাঙার নির্দেশ প্রশাসনের। ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর চর বুজিয়ে বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া সুবিশাল ক্যাফে ‘অরণ্যের কূলে’ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার ছেলে ইরফান মোল্লা এই ক্যাফের মালিক।
প্রশাসনের কড়া হুঁশিয়ারি
এসডিপিও ক্যানিং এবং মহকুমা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে (২৯ জুনের মধ্যে) এই বেআইনি ক্যাফে নিজেদের উদ্যোগে ভেঙে ফেলতে হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ এই নির্মাণ না ভাঙেন, তবে প্রশাসন বুলডোজার দিয়ে তা গুঁড়িয়ে দেবে। আর সেই ভাঙার সমস্ত খরচ উসুল করা হবে শওকত-পুত্র ইরফানের কাছ থেকেই।
শুনানিতে মেলেনি কোনো বৈধ কাগজ
এই বেআইনি ক্যাফে নিয়ে অভিযোগ ওঠার পর ক্যানিং মহকুমা শাসকের অফিস থেকে গত ১৮ জুনের মধ্যে জমি সংক্রান্ত সমস্ত বৈধ নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী শুনানিতে ইরফানের আইনজীবী হাজির হলেও ক্যাফে তৈরির স্বপক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র বা ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি।
'নদী চুরি'র চাঞ্চল্যকর খতিয়ান
ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছে এক ভয়ানক তথ্য। জীবনতলার মৌখালি এলাকায় মাতলা নদীর প্রায় ৭.১ একর সরকারি চর ও ম্যানগ্রোভের জমি জবরদখল করা হয়েছিল। ২৫ বছর ধরে পড়ে থাকা নদীর সেই প্রাকৃতিক ভেড়ি ও চরকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে মাটি ফেলে বুজিয়ে এই রাজকীয় ক্যাফেটেরিয়া বানানো হয়।
তৃণমূল আমলে প্রশাসনের নাকের ডগায় কীভাবে এই ‘নদী চুরি’ করে এমন বিশাল ব্যবসা ফেঁদে বসা হলো, তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। অবশেষে প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপে খুশী এলাকাবাসী। তবে এই ক্যাফে ছাড়াও ক্যানিংয়ের এই এলাকায় গজিয়ে ওঠা বাকি দোকানগুলির ভবিষ্যত কী, তা এখনও ঠিক হয়নি। সেসব নথিপত্র পরীক্ষার কাজ চলছে বলে খবর।
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