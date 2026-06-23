Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /নদীর চর বুজিয়ে রাজকীয় ক্যাফে! ১ সপ্তাহে না ভাঙলে বুলডোজার চালাবে প্রশাসন, খরচ দিতে হবে শওকত-পুত্রকেই

নদীর চর বুজিয়ে রাজকীয় ক্যাফে! ১ সপ্তাহে না ভাঙলে বুলডোজার চালাবে প্রশাসন, খরচ দিতে হবে শওকত-পুত্রকেই

নদীমাতৃক এই অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করে এবং নদীর চর জবরদখল  করে বিশাল এক ক্যাফেটেরিয়া বা রেস্তোরাঁ বানানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল ক্যানিং পূর্বের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ছেলে ইরফান মোল্লার বিরুদ্ধে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:13 PM IST
নদীর চর বুজিয়ে রাজকীয় ক্যাফে! ১ সপ্তাহে না ভাঙলে বুলডোজার চালাবে প্রশাসন, খরচ দিতে হবে শওকত-পুত্রকেই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ'! বিশ্বরেকর্ডেও বিরল লজ্জা! এসবই মহারণে মেসির সজ্জা
lionel messi35 min ago
2
Arambagh Bus Accident45 min ago
3
Lucknow Coaching Centre Fire56 min ago
4
Abhishek Banerjee's PA Sumit Roy1 hr ago
5
jyotipriya mallick1 hr ago