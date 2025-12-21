English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Road Accident: অ্যাডভেঞ্চারই কাড়ল প্রাণ! বাইক রাইডে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত বেহালার দম্পতি, কোলের ছোট শিশুটি...

West Medinipur: বাইক রাইডে বেরিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। পথ দুর্ঘটনায় মৃত স্বামী-স্ত্রী। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় দম্পতির শিশু। কীভাবে তাদের এই দুর্ঘটনাটি ঘটে, তা এখনও জানা যায়নি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 21, 2025, 10:57 AM IST
Road Accident: অ্যাডভেঞ্চারই কাড়ল প্রাণ! বাইক রাইডে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত বেহালার দম্পতি, কোলের ছোট শিশুটি...

চম্পক দত্ত: স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বাইক রাইডিংয়ে বেরিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ওড়িশা যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি। ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় স্বামী এবং স্ত্রীর। অন্যদিকে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছে তাদের শিশু সন্তান। ঘটনাটি ঘটেছে পিংলার মাদপুরে। জানা গিয়েছে, একদল বাইক রাইডার যাচ্ছিল ওড়িশার পুরীর উদ্দেশ্যে। খড়্গপুর ২ নং ব্লকের মাদপুরে ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর সকালে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শীতের অদ্ভুত খেলা! এক ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ, কাঁপছে গোটা রাজ্য...

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাম্বুলেন্স আহতদেরকে উদ্ধার করে। নিয়ে যায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম পার্থসারথি ঘোষ এবং সুপর্ণা ঘোষ। ওঁদের বাড়ি বেহালায় বলে জানা গিয়েছে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে, তা জানা যায়নি।

ছুটির সকালে একের পর এক দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে। একদিকে, মোটরসাইকেল আরোহী সঙ্গে সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কেরানীচটি ফড়িংডাঙ্গা এলাকায়। জানা গিয়েছে, সিটি কলেজের ছাত্র রাজীব পাল ল্যাবে কাজ করেন। সাইকেলে করে ভাড়া বাড়িতে ফিরছিলেন। ফেরার পথে রাজীবের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এক বাইক আরোহীর সঙ্গে। সংঘর্ষের ফলে দুজনেই রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় সাইকেল, ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোটরসাইকেলটিও।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাফল্যে ভরা দিন বৃশ্চিকের, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মীনের...

খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে যায় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিস। পুলিস এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে আহত সাইকেল আরোহী ছাত্র ও মোটরবাইক আরোহীকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য মোটর বাইক আরোহী মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেই কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সাইকেল আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তারা। পুলিস মোটরবাইক ও সাইকেল দুটোই আটক করে নিয়ে গিয়েছে। 

এছাড়াও, দুর্গাপুর থেকে নয়াগ্রাম যাওয়ার পথে শালবনী থানার গোদাপিয়াসালের কাছে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রা পাড়ার কর্মীদের নিয়ে আসা বাস। গুরুতর আহত ৯ । একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। প্রত্যেককে নিয়ে আসা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর থেকে নয়াগ্রামে একটি যাত্রার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছিলেন বাস ভর্তি এই দলটি। ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছে ধাক্কা মারে বাসটি। বাসে থাকা ৩৫ জনের মধ্যে গুরুতর আহত হয় ৯ জন। দ্রুত তাদের নিয়ে আসা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা।

আবার অন্যদিকে, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে লরির চাকায় ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক সাইকেল আরোহীর।গতরাতে ঘটনাটি ঘটেছে জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পণ্যবাহী লরি দ্রুত গতিতে বড়গাছিয়ার দিক থেকে জগৎবল্লভপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বড়গাছিয়া লেবেল ক্রসিংয়ের সামনেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে লরিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিস সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম শেখ আনোয়ার আলী। তিনি মুন্সিরহাট কৃষ্ণ নরেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস। পুলিস গিয়ে ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘাতক লরিটিকে আটক করা সম্ভব হলেও চালক পলাতক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
road accident BengalBike Crash Newsbehala accidentFamily Accident West BengalZee 24 GhantaDeadly Bike Crash
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: শীতের অদ্ভুত খেলা! এক ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ, কাঁপছে গোটা রাজ্য...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Winter Update: ভিলেন কুয়াশা? আজ কেন কুয়াশার এত চোটপাট ছিল? আগামীকাল থেকে কেমন থাকবে ও...