Teen Death: ৩২ হাজারি ফোনের পর এবার আইফোন চাই! বায়না না মেটায় ১৭-র পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...

Teen Death: ৩২ হাজারি ফোনের পর এবার আইফোন চাই! বায়না না মেটায় ১৭-র পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...
North 24 Parganas: বাবা আইফোন কিনে না দেওয়ায় চরম সিদ্ধান্ত নবম শ্রেণির ছাত্রের, শোকের ছায়া কুলতলিতে।
তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শানকিজাহান এলাকায় ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। আইফোন না কিনে দেওয়ায় আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণির ছাত্র দীপাঞ্জন দাস (১৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাঞ্জন নিমপীঠ আশ্রমের নবম শ্রেণির ছাত্র।
কয়েক মাস আগে প্রায় ৩২ হাজার টাকা দিয়ে তাকে একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দিয়েছিলেন তার বাবা, ভাষ্কর দাস, যিনি পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু জন্মদিন উপলক্ষে আবারও সে মা-বাবার কাছে আইফোন কিনে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। পরিবার তা অস্বীকার করায় দীপাঞ্জন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
পরিবারের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে সে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও করছিল না। সোমবার বিকেলে দিদার বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ দীপাঞ্জনকে না দেখে খোঁজ করতে গিয়ে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। দ্রুত কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ তার দেহের ময়নাতদন্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।
পড়াশোনায় ভালো এবং অত্যন্ত মিশুক স্বভাবের ছেলে হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল দীপাঞ্জন। তার অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
প্রসঙ্গত, সোমবার বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। মৃত ছাত্রের নাম শম্ভু কুম্ভকার (১৪)। বাড়ি পুরুলিয়ার কেন্দায়। কেন্দায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যামন্দিরে নবম শ্রেণীতে পড়ত সে। গতকাল রাতে ওই আবাসিক বিদ্যালয় থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শম্ভু কুম্ভকারকে স্থানীয় চাকোলতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা।
জানা গিয়েছে, শম্ভুকে হস্টেলে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হস্টেলে সেই সময় বাকি সব পড়ুয়ারা ডিনার করতে গিয়েছিল। ওয়ার্ডেন তাকে দেখতে না পেয়ে হস্টেলে আসেন। সেখানে গেলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। ইতোমধ্যেই, এই ঘটনায় গ্রেফতার বিদ্যালয়ের সম্পাদক জগন্নাথ মাহাতো। গতকাল রাতে আটক করার পর তাকে গ্রেফতার করে পুলিস। আজ অভিযুক্তকে পুলিসি হেফাজতের দাবি জানিয়ে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হবে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
