Dilip Ghosh: 'লোকসভা ভোটে আমি খড়গপুরে দাঁড়াইনি বলেই বিজেপি হেরেছে...' ২৬র ভোটের আগে রণহুংকার দিলীপের!
West Bengal Assembly Election 2026: কোন আসন থেকে ভোটে লড়তে চান দিলীপ ঘোষ? জবাবে BJP নেতা বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হয়ে লড়াইয়ের গুরুত্ব বেশি। সেটাই করতে হবে। খড়গপুরের সঙ্গে আবেগ জড়িত। ওটাই আমার পছন্দের আসন। সেখান থেকেই লড়তে চাই। অন্য আসনে লড়তে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার ফল দেখেছে দল...'
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ৮ মাস ব্রাত্য থাকার পর ফের স্বমহিমায় দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। বঙ্গে এসেই দিলীপ ঘোষকে ডেকে একান্তে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। দিলীপ ঘোষ যে বঙ্গ বিজেপির সফলতম রাজ্য সভাপতি তা বলাই বাহুল্য। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীনই বাংলায় বিজেপির শিকড় মজবুত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে দলে নতুন মুখ এসেছে। একদিকে নতুনদের দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে পুরনোদের একাংশের সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই তালিকায় ছিলেন দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষও। দীর্ঘদিন দলের কোনও কর্মসূচিতেও ডাক পাননি তিনি। তবে ছাব্বিশে হারানো জমি ফিরে পেতে দিলীপকে প্রয়োজন, তা অনুভব করেছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই কারণেই বুধবার তাঁর মান ভাঙাতে আসরে নেমেছিলেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিলীপ আবারও দলে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন বলে খবর দলীয় সূত্রে। এই নিয়ে জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক কমলাক্ষ ভট্টাচার্যর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত্কারে এবার মুখ খুললেন একদা অভিমানী দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।
পার্টি তাহলে নতুন জায়গা দিল আপনাকে?
দিলীপ—পার্টিতে ছিলামই। কিন্তু কোনও পদে ছিলাম না। আমি কখনই পার্টি থেকে নিজেকে আলাদা মনে করিনি। এতবড় পার্টি, তারাই ঠিক করেন কাকে কখন কীভাবে কাজে লাগাবে।
এবার কোন ভূমিকায় আপনি?
আমি রাখঢাক করে কিছু বলিনা। ক্লিয়ার বলি। যে মেজাজে রাজনীতি শুরু করেছিলাম, সেই মেজাজেই রাজনীতি করব। বিরোধী পার্টি হিসেবে আমরা কাজ করছি। লড়াই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যা যা হয়, যা নৈতিক নয়, তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ওই মেজাজেই লড়তে হবে।
পার্টি কী এতদিন ভুল বুঝেছিল? এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল তাহলে?
পার্টিতে অনেকে মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন ঠিক মনে হয়। ঠিক হবেই এমন কারণ নেই। তাহলে তো পার্টি সবসময় জিতে যেত। ভাল হত। পার্টি যদি মনে করে ওটা ঠিক নয়, এটা ঠিক, সেটা মানার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।
গতকালের ব্যক্তিগত বৈঠকে কী হল অমিত শাহের সঙ্গে?
রাজ্যের হালচাল, কী অবস্থায় আছে পার্টি, কী হওয়া উচিত আর শেষে বললেন আপনি লাগুন পুরোপুরি। আপনাকে কাজ করতে হবে। আমি বললাম আমি প্রস্তুত আছি। বলুন কী করতে হবে?
আপনি তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব কী মিটল? সেই বিষয়ে কী আলোচনা হল? বঙ্গবিজেপির নেতাদের কী শাহ কোনও নির্দেশ দিলেন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য?
সেটা নেতৃত্বের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি তো সেখানে ছিলাম না। এমএলএ এমপিদের বৈঠকে নির্বাচনে কী ভাবে জিততে হবে শাহ বলেছেন। দিল্লীর নেতারা ঠিক করুন আমাকে কী কাজ দেওয়া হবে। তারা কথা বলে ঠিক করুন। সেটা ওনাদের ব্যাপার। আমাকে শাহ বলেছেন পুরো সময় দিয়ে লেগে পড়তে। আমি বলেছি আমি প্রস্তুত অছি।
২৬এ লড়বেন? খড়গপুরই চান?
সেটা ইলেকশন কমিটি, পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত। আমি লড়তে চাই আগেও বলেছি। বাকী পার্টির সিদ্ধান্ত। আমি খড়গপুরের কথা বলেই রেখেছি। ওখানে আমি বিধায়ক, সাংসদ ছিলাম। আমি এবারে ছিলাম না বলে ওখানে লোকসভায় রেজাল্ট ভাল হয়নি। ওখানকার লোকেরাও চান আমি ওদের সঙ্গে থাকি। খড়গপুরের ডেরা আমি ছাড়িনি।
আগামী দিনের কর্মসূচি কী?
এখন তো উৎসবের মরশুম। আজ রাজ্যসভাপতির সঙ্গে বৈঠক করব। ওনার সঙ্গে বসে আগামীদিনের কর্মসূচি ঠিক হবে। সময় হলে জানবেন।
আপনার কেন্দ্র পরিবর্তন করে আপনাকে ভোটে দাঁড় করানোয় পার্টির কী ভুল ছিল?
ঠিক ভুল জানিনা। হয়ত ওরা ভেবেছিল বর্ধমানে আমি জিতে যাব। মেদীনীপুর এমনিই জিতবে। পার্টির লাভ হবে। কিন্তু সেটা হয়নি।
পার্টিকে সেটা বোঝাতে পারলেন এতদিনে?
আমার এটা বোঝানোর দরকার নেই। যারা এটা করেন তারা এটা বোঝার ক্ষমতা রাখেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরেই দলের রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে দিলীপ ঘোষের। অমিত শাহের সামনে ইতিমধ্যেই তিনি খড়গপুর আসন থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, সল্টলেকের পার্টিঅফিস থেকেই সবটা পরিষ্কার হবে বিজেপির পথচলা নিয়ে।
