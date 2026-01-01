English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Dilip Ghosh: লোকসভা ভোটে আমি খড়গপুরে দাঁড়াইনি বলেই বিজেপি হেরেছে... ২৬র ভোটের আগে রণহুংকার দিলীপের!

Dilip Ghosh: 'লোকসভা ভোটে আমি খড়গপুরে দাঁড়াইনি বলেই বিজেপি হেরেছে...' ২৬র ভোটের আগে রণহুংকার দিলীপের!

West Bengal Assembly Election 2026: কোন আসন থেকে ভোটে লড়তে চান দিলীপ ঘোষ? জবাবে BJP নেতা বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হয়ে লড়াইয়ের গুরুত্ব বেশি। সেটাই করতে হবে। খড়গপুরের সঙ্গে আবেগ জড়িত। ওটাই আমার পছন্দের আসন। সেখান থেকেই লড়তে চাই। অন্য আসনে লড়তে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার ফল দেখেছে দল...' 

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 1, 2026, 03:51 PM IST
Dilip Ghosh: 'লোকসভা ভোটে আমি খড়গপুরে দাঁড়াইনি বলেই বিজেপি হেরেছে...' ২৬র ভোটের আগে রণহুংকার দিলীপের!

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য৮ মাস ব্রাত্য থাকার পর ফের স্বমহিমায় দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। বঙ্গে এসেই দিলীপ ঘোষকে ডেকে একান্তে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। দিলীপ ঘোষ যে বঙ্গ বিজেপির সফলতম রাজ্য সভাপতি তা বলাই বাহুল্য। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীনই বাংলায় বিজেপির শিকড় মজবুত হয়েছে।  তবে পরবর্তীতে দলে নতুন মুখ এসেছে। একদিকে নতুনদের দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে পুরনোদের একাংশের সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই তালিকায় ছিলেন দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষও। দীর্ঘদিন দলের কোনও কর্মসূচিতেও ডাক পাননি তিনি। তবে ছাব্বিশে হারানো জমি ফিরে পেতে দিলীপকে প্রয়োজন, তা অনুভব করেছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই কারণেই বুধবার তাঁর মান ভাঙাতে আসরে নেমেছিলেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিলীপ আবারও দলে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন বলে খবর দলীয় সূত্রে। এই নিয়ে জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক কমলাক্ষ ভট্টাচার্যর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত্‍কারে এবার মুখ খুললেন একদা অভিমানী দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। 

Add Zee News as a Preferred Source

পার্টি তাহলে নতুন জায়গা দিল আপনাকে?

দিলীপ—পার্টিতে ছিলামই। কিন্তু কোনও পদে ছিলাম না। আমি কখনই পার্টি থেকে নিজেকে আলাদা মনে করিনি। এতবড় পার্টি, তারাই ঠিক করেন কাকে কখন কীভাবে কাজে লাগাবে। 

এবার কোন ভূমিকায় আপনি?

আমি রাখঢাক করে কিছু বলিনা। ক্লিয়ার বলি। যে মেজাজে রাজনীতি শুরু করেছিলাম, সেই মেজাজেই রাজনীতি করব। বিরোধী পার্টি হিসেবে আমরা কাজ করছি। লড়াই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যা যা হয়, যা নৈতিক নয়, তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ওই মেজাজেই লড়তে হবে।

পার্টি কী এতদিন ভুল বুঝেছিল? এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল তাহলে?

পার্টিতে অনেকে মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন ঠিক মনে হয়। ঠিক হবেই এমন কারণ নেই। তাহলে তো পার্টি সবসময় জিতে যেত। ভাল হত। পার্টি যদি মনে করে ওটা ঠিক নয়, এটা ঠিক, সেটা মানার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। 

গতকালের ব্যক্তিগত বৈঠকে কী হল অমিত শাহের সঙ্গে?

রাজ্যের হালচাল, কী অবস্থায় আছে পার্টি, কী হওয়া উচিত আর শেষে বললেন আপনি লাগুন পুরোপুরি। আপনাকে কাজ করতে হবে। আমি বললাম আমি প্রস্তুত আছি। বলুন কী করতে হবে?

আপনি তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব কী মিটল? সেই বিষয়ে কী আলোচনা হল? বঙ্গবিজেপির নেতাদের কী শাহ কোনও নির্দেশ দিলেন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য?

সেটা নেতৃত্বের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি তো সেখানে ছিলাম না। এমএলএ এমপিদের বৈঠকে নির্বাচনে কী ভাবে জিততে হবে শাহ বলেছেন। দিল্লীর নেতারা ঠিক করুন আমাকে কী কাজ দেওয়া হবে। তারা কথা বলে ঠিক করুন। সেটা ওনাদের ব্যাপার। আমাকে শাহ বলেছেন পুরো সময় দিয়ে লেগে পড়তে। আমি বলেছি আমি প্রস্তুত অছি। 

২৬এ লড়বেন? খড়গপুরই চান?

সেটা ইলেকশন কমিটি, পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত। আমি লড়তে চাই আগেও বলেছি। বাকী পার্টির সিদ্ধান্ত। আমি খড়গপুরের কথা বলেই রেখেছি। ওখানে আমি বিধায়ক, সাংসদ ছিলাম। আমি এবারে ছিলাম না বলে ওখানে লোকসভায় রেজাল্ট ভাল হয়নি। ওখানকার লোকেরাও চান আমি ওদের সঙ্গে থাকি। খড়গপুরের ডেরা আমি ছাড়িনি। 

আগামী দিনের কর্মসূচি কী?

এখন তো উৎসবের মরশুম। আজ রাজ্যসভাপতির সঙ্গে বৈঠক করব। ওনার সঙ্গে বসে আগামীদিনের কর্মসূচি ঠিক হবে। সময় হলে জানবেন। 

আপনার কেন্দ্র পরিবর্তন করে আপনাকে ভোটে দাঁড় করানোয় পার্টির কী ভুল ছিল?

ঠিক ভুল জানিনা। হয়ত ওরা ভেবেছিল বর্ধমানে আমি জিতে যাব। মেদীনীপুর এমনিই জিতবে। পার্টির লাভ হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। 

পার্টিকে সেটা বোঝাতে পারলেন এতদিনে?

আমার এটা বোঝানোর দরকার নেই। যারা এটা করেন তারা এটা বোঝার ক্ষমতা রাখেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরেই দলের রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে দিলীপ ঘোষের। অমিত শাহের সামনে ইতিমধ্যেই তিনি খড়গপুর আসন থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, সল্টলেকের পার্টিঅফিস থেকেই সবটা পরিষ্কার হবে বিজেপির পথচলা নিয়ে।

আরও পড়ুন: Govt Banns Nimesulide Pain Killer: বড় খবর! ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে নিষিদ্ধ হল পেইনকিলার 'নিমেলুসাইড...'

আরও পড়ুন: Watch Explosive VDO of Osman Hadi murderer Bangladesh: 'মিথ্যের কারবারি ইউনূস, জামাতই মেরেছে হাদিকে'! ভারতে নয়, দুবাইয়ে বসে বিস্ফোরক দাবি খুনির... 

 

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
dilip ghoshDilip Ghosh interviewDilip Ghosh met Amit ShahWest Bengal Assembly Election 2026Dilip Ghosh on 2024 Loksabha ElectionDilip Ghosh candidate from KharagpurDilip Ghosh on BJP
পরবর্তী
খবর

SIR In Bengal: মহকুমা শাসক নয়, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন পুরপ্রধান! SIR শুনানির মাঝেই পুরসভার বিজ্ঞপ্তিতে তোলপাড়...
.

পরবর্তী খবর

Sarfaraz Khan: 'টেস্ট স্পেশ্যালিস্ট'? ৫০ ওভারে ৭৫ বলে ১৭৫! কসাইরূপী সরফরাজের হয়ে স...