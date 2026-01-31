English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...

Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...

Humayun Kabir: ভোটের বাংলায় জোটের হাওয়া। বাংলায় হুমায়ুনের হাত ধরছে ওয়েইসির দল? ব্রিগেড না পেয়ে বেলডাঙায় সভা হুমায়ুনের। বাংলার রাজনীতিতে নতুন শক্তির উত্থান। MIM-JUP জোট করে ভোটে লড়াই। আজ বেলডাঙায় সমাবেশ হুমায়ুনের। থাকবেন হুমায়ুন কবীর ও ইমরান সোলাঙ্কি। AIMIM-এর রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি। মহম্মদ সেলিম ও নওশাদ সিদ্দিকিকেও বার্তা। ইতিমধ্যে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা:হুমায়ুন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 31, 2026, 11:53 AM IST
Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...

অয়ন ঘোষাল: বিধানসভা ভোটের আগে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। হুমায়ুন কবিরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট বাঁধছে মিম। শুক্রবার রেজিনগর মরাদীঘির মাঠে নিজেই সেকথা জানিয়ে গেলেন মিমের রাজ্য সম্পাদক ইমরান সোলাঙ্কি। আজ শনিবার এই মাঠেই হুমায়ুন কবিরের মহা সম্মেলনে মঞ্চে থাকবেন সোলঙ্কি-সহ মিমের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তত ৩ নেতা। বেলা সাড়ে ১২ টায় জনসভা করবেন হুমায়ুন। প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল এই সভা হবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। একাধিকবার সেখানে ভিজিট করেও শেষ পর্যন্ত সেনার অনুমতি যোগাড় করতে পারেননি ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক এবং পরবর্তী সময় জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির।

Add Zee News as a Preferred Source

তাই আজকের সমাবেশে ব্রিগেডের সমতুল্য জন সমাগমের দাবি করেছেন তিনি। জি ২৪ ঘণ্টাকে শুক্রবার দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে হুমায়ুনের দাবি, ব্রিগেডে সভা না হওয়ায় আখেরে শাপে বর হয়েছে। কারণ বীরভূম, মালদহ, বর্ধমান-সহ যেসমস্ত জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা সভায় আসবেন তাদের কলকাতা যেতেই বরং বেশি অসুবিধা হত। রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আজ এক নতুন সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। যেখানে অতীতে কোনওদিন কোনও সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা দুটি দল আজ প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে জোট বার্তা দেবে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই খেলা দেখাবে গরম! চড়বে পারদ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

সূত্রের খবর, আজকের সভার পর আগামী সপ্তাহে বা তার পরের সপ্তাহে হায়দরাবাদে গিয়ে আসাদউদ্দিন ওআইসির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোটের ঘোষণা করতে পারেন হুমায়ুন কবির। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট নেতা নওশাদ সিদ্দিকী এবং আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে জোটের ব্যাপারে ইতিবাচক কথা এগোচ্ছে। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে সম্প্রতি নিউটাউনের এক হোটেলে জোটের ব্যাপারে প্রাথমিক কথা হয়েছে। তাহলে কি এবার চার ভাইজানের জোট? হুমায়ুন, ওয়াইসি, সেলিম, নওশাদ। এই জল্পনা তুঙ্গে রাজনৈতিক মহলে।

উল্লেখ্য, ব্যাকফুটে চলে যাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি-র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, ৬ ডিসেম্বর। চাইলেন সৌদি আরবের ধর্মগুরু। আসলে পেয়েছিলেন পাঁশকুড়ার দুই ইমামকে। 

২২ ডিসেম্বর। জনতা উন্নয়ন পার্টির জন্ম হল বেলডাঙার মাঠে। বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী করলেন নিশা চ্যাটার্জিকে। আবার ঠকলেন। নিশার সোশ্যাল মিডিয়ায় মদ্যপান থেকে অঙ্গভঙ্গি। তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতাকে দোষারোপ করে খারিজ করলেন নিশার প্রার্থীপদ। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: ছোট সিদ্ধান্তে বড় সাফল্য কন্যার, পরিশ্রমের ফল পাবেন মকর...

১৩ ডিসেম্বর। ঘোষণা করলেন হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে আসছেন তাগড়াই ৮ বাউন্সার। আসলে কেউ তাকে ঠকিয়ে গছিয়ে দিয়েছিল কাঁচারাপাড়ার লোকাল বাউন্সার। 

হুমায়ুন বলেছিলেন হেলিকপ্টার ভাড়া নেবেন ১ বছরের জন্য। গাড়ি বুলেট প্রুফ নয়। সড়কপথে যাতায়াত করলে তার প্রাণের ঝুঁকি থাকছে। কোথায় সেই হেলিকপ্টার? এখনও যাতায়াত করছেন নিজের ওই বিধায়ক স্টিকার লাগানো গাড়িতেই। 

১৮ জানুয়ারি ২০২৬। এবার হুমায়ুন কবির ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে ব্যাকফুটে চলে গেলেন। কোথায় ব্রিগেড আর কোথায় বেলডাঙার ওই মার্বেলের দোকানের পাশের মেঠো ধান জমি? হুমায়ুন মানেই কি বড় বড় ডায়লগ আর অল্প অল্প ব্যাকফুট? ইতিমধ্যেই জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। ৩১ জানুয়ারি শনিবার বেলডাঙার ওই মাঠেই আরেকটি জনসভা। এবারও সেই ১০ লাখি গল্প। আগেরবার মেরেকেটে হাজার ২৫ লোক হয়েছিল বলে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। এবার কত লোক শেষ পর্যন্ত টানতে পারবেন হুমায়ুন? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Humayun Kabir newsHumayun Kabir latest updatesHumayun Kabir friendsviral Humayun newsMUrshidabad
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই খেলা দেখাবে গরম! চড়বে পারদ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Jose Mourinho: গোলকিপারকে দিয়ে করালেন গোল! সাধে কী 'দ্য স্পেশাল ওয়ান', ৬৩-র মগজা...