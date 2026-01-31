Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...

Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...
Humayun Kabir: ভোটের বাংলায় জোটের হাওয়া। বাংলায় হুমায়ুনের হাত ধরছে ওয়েইসির দল? ব্রিগেড না পেয়ে বেলডাঙায় সভা হুমায়ুনের। বাংলার রাজনীতিতে নতুন শক্তির উত্থান। MIM-JUP জোট করে ভোটে লড়াই। আজ বেলডাঙায় সমাবেশ হুমায়ুনের। থাকবেন হুমায়ুন কবীর ও ইমরান সোলাঙ্কি। AIMIM-এর রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি। মহম্মদ সেলিম ও নওশাদ সিদ্দিকিকেও বার্তা। ইতিমধ্যে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা:হুমায়ুন।
অয়ন ঘোষাল: বিধানসভা ভোটের আগে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। হুমায়ুন কবিরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট বাঁধছে মিম। শুক্রবার রেজিনগর মরাদীঘির মাঠে নিজেই সেকথা জানিয়ে গেলেন মিমের রাজ্য সম্পাদক ইমরান সোলাঙ্কি। আজ শনিবার এই মাঠেই হুমায়ুন কবিরের মহা সম্মেলনে মঞ্চে থাকবেন সোলঙ্কি-সহ মিমের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তত ৩ নেতা। বেলা সাড়ে ১২ টায় জনসভা করবেন হুমায়ুন। প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল এই সভা হবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। একাধিকবার সেখানে ভিজিট করেও শেষ পর্যন্ত সেনার অনুমতি যোগাড় করতে পারেননি ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক এবং পরবর্তী সময় জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির।
তাই আজকের সমাবেশে ব্রিগেডের সমতুল্য জন সমাগমের দাবি করেছেন তিনি। জি ২৪ ঘণ্টাকে শুক্রবার দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে হুমায়ুনের দাবি, ব্রিগেডে সভা না হওয়ায় আখেরে শাপে বর হয়েছে। কারণ বীরভূম, মালদহ, বর্ধমান-সহ যেসমস্ত জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা সভায় আসবেন তাদের কলকাতা যেতেই বরং বেশি অসুবিধা হত। রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে আজ এক নতুন সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। যেখানে অতীতে কোনওদিন কোনও সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা দুটি দল আজ প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে জোট বার্তা দেবে।
সূত্রের খবর, আজকের সভার পর আগামী সপ্তাহে বা তার পরের সপ্তাহে হায়দরাবাদে গিয়ে আসাদউদ্দিন ওআইসির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোটের ঘোষণা করতে পারেন হুমায়ুন কবির। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট নেতা নওশাদ সিদ্দিকী এবং আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে জোটের ব্যাপারে ইতিবাচক কথা এগোচ্ছে। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে সম্প্রতি নিউটাউনের এক হোটেলে জোটের ব্যাপারে প্রাথমিক কথা হয়েছে। তাহলে কি এবার চার ভাইজানের জোট? হুমায়ুন, ওয়াইসি, সেলিম, নওশাদ। এই জল্পনা তুঙ্গে রাজনৈতিক মহলে।
উল্লেখ্য, ব্যাকফুটে চলে যাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি-র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, ৬ ডিসেম্বর। চাইলেন সৌদি আরবের ধর্মগুরু। আসলে পেয়েছিলেন পাঁশকুড়ার দুই ইমামকে।
২২ ডিসেম্বর। জনতা উন্নয়ন পার্টির জন্ম হল বেলডাঙার মাঠে। বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী করলেন নিশা চ্যাটার্জিকে। আবার ঠকলেন। নিশার সোশ্যাল মিডিয়ায় মদ্যপান থেকে অঙ্গভঙ্গি। তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতাকে দোষারোপ করে খারিজ করলেন নিশার প্রার্থীপদ।
১৩ ডিসেম্বর। ঘোষণা করলেন হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে আসছেন তাগড়াই ৮ বাউন্সার। আসলে কেউ তাকে ঠকিয়ে গছিয়ে দিয়েছিল কাঁচারাপাড়ার লোকাল বাউন্সার।
হুমায়ুন বলেছিলেন হেলিকপ্টার ভাড়া নেবেন ১ বছরের জন্য। গাড়ি বুলেট প্রুফ নয়। সড়কপথে যাতায়াত করলে তার প্রাণের ঝুঁকি থাকছে। কোথায় সেই হেলিকপ্টার? এখনও যাতায়াত করছেন নিজের ওই বিধায়ক স্টিকার লাগানো গাড়িতেই।
১৮ জানুয়ারি ২০২৬। এবার হুমায়ুন কবির ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে ব্যাকফুটে চলে গেলেন। কোথায় ব্রিগেড আর কোথায় বেলডাঙার ওই মার্বেলের দোকানের পাশের মেঠো ধান জমি? হুমায়ুন মানেই কি বড় বড় ডায়লগ আর অল্প অল্প ব্যাকফুট? ইতিমধ্যেই জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। ৩১ জানুয়ারি শনিবার বেলডাঙার ওই মাঠেই আরেকটি জনসভা। এবারও সেই ১০ লাখি গল্প। আগেরবার মেরেকেটে হাজার ২৫ লোক হয়েছিল বলে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। এবার কত লোক শেষ পর্যন্ত টানতে পারবেন হুমায়ুন? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
